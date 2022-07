94-jarige Raph Deschout uit Izegem stelt zijn werk voor het laatst tentoon in Galerij Asora in Zwevezele

Raph Deschout (94) exposeert in Galerij Asora aan de Hille 166 in Zwevezele. “Ik stel er een 70-tal schilderijen tentoon die ik zo goed als allemaal in de laatste twee jaar maakte”, zegt Izegemnaar Raph.

Raph Deschout is van Zwevezele afkomstig, maar woont nu in de Boomforeeststraat in Izegem. Raph is nog dagelijks als amateur-kunstschilder bezig in zijn klein atelier – zeg maar minituinhuisje – achteraan zijn woning.

Oproep in KW

“Ik wil nog één keer naar buiten komen met een aantal van mijn schilderijen, maar in Izegem zijn er maar weinig ruimtes waar je tegen een schappelijke huurprijs kunt tentoonstellen”, zei hij toen we hem eerder dit jaar interviewden.

En onze oproep viel blijkbaar niet in dovemansoren. “Veronique van Galerij Asora en burgemeester Lieven Huys van Wingene geven me de kans mijn werken in Zwevezele te exposeren. Uiteraard ben ik blij, ook omdat het in de gemeente is waar ik het langst gewoond heb.”

Nationale en internationale prijzen

“Naast vier jaar opleiding hout, marmer en decoratie (1942-1946) aan de Hogere Brugse Schilderschool volgde ik ook een avondcursus tekenen aan de kunstacademie in Brugge. Mijn ouders hadden gezien dat ik een tekentalent was en dat was de reden waarom ze me naar die avondlessen stuurden.”

“Toen ik 18 jaar was, begon ik als zelfstandig huisschilder. Mijn allereerste tentoonstelling dateert van 1978, ‘Jaar van het Dorp’, in het gemeentehuis van Zwevezele tijdens de kermis. Ik exposeerde er een 53-tal schilderijen: straten, pleinen, gebouwen uit Zwevezele. Misschien zijn er nog Zwevezelenaren die zich dat herinneren. Diverse van mijn werken werden ook geselecteerd voor nationale en internationale prijzen en ik stelde talloze keren tentoon.”

Figuratief werk

Raph stelt in Asora een 70-tal werken tentoon. Meestal figuratief werk. Al valt Raphs kunst moeilijk te definiëren. “De kleuren in mijn schilderijen zijn belangrijk, niet het onderwerp.”

Hij schilderde de laatste twee jaar koppen, soms dubbele koppen, koppen en vogels. Verder maakte de ex-Zwevezelenaar vele kleurrijke abstracte werken waar hij gebruikte verf als het ware op een houten plaat plakt en een schilderij met reliëf ontstaat. Maar hij maakt ook schilderijen op behangpapier, een materie die hij goed kent vanuit zijn stiel als schilder en behanger.