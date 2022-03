94-jarige kunstschilder wil exposeren

Raph Deschout werd begin februari 94 jaar. De amateur-kunstschilder is nog dagelijks bezig in zijn klein atelier – zeg maar klein tuinhuisje – achteraan zijn woning in de Boomforeeststraat. Hij heeft nog één grote ambitie: een deel van zijn abstract en figuratief werk nog eens kunnen tentoonstellen.

Raph Deschout zag het levenslicht op 9 februari 1928. “Naast 4 jaar opleiding ‘hout, marmer en decoratie’ (van 1942 tot 1946) aan de Hogere Brugse Schilderschool, volgde ik ook nog een avondcursus tekenen aan de kunstacademie in Brugge. Mijn ouders hadden gezien dat ik een tekentalent was en dat was de reden waarom ze me naar die avondlessen in de academie stuurden. Ik herinner me nog dat ik mijn laatste jaar in Brugge met een vriend naaktmodellen mocht schilderen in de academie. Toen ik 18 jaar was, begon ik als zelfstandig huisschilder.”

Goede verkoop

Raph werkte tijdens zijn actieve huisschilderscarrière en kunstopleiding 15 à 16 uur per dag.

“Van 7 tot 19 uur was het huizen en interieurs schilderen en van 20 uur tot middernacht maakte ik schilderijen. En dan probeerde ik uiteraard ook nog mijn werken te verkopen. Mijn allereerste tentoonstelling dateert van 1978 ter gelegenheid van het ‘Jaar van het Dorp’. Ik exposeerde tijdens de kermis in het gemeentehuis van Zwevezele waar ik vele jaren woonde een 53-tal schilderijen: straten, pleinen, gebouwen uit Zwevezele. Een vol jaar vóór die tentoonstelling was ik daarmee bezig geweest. Tegen de middag van de eerste dag waren er maar liefst 47 van mijn schilderijen verkocht. Ik deed nadien ook nog mee aan diverse tentoonstellingen.”

Erkenning

Raph’s werke kreeg destijds ruime erkenning.

“Diverse van mijn werken werden geselecteerd voor Prijs van het landschap in Kuurne, Internationale prijs grafische en plastische kunst, internationale prijs Frankrijk-België, prijs Alfons Blomme Roeselare, Een Leiedorp vol beelden, enz… Individuele tentoonstellingen waren er onder andere in Casino Art Gallery in Oostende en domein Kasteel d’Aertrycke. Groepstentoonstellingen in onder andere het Kasteel van Ooidonk waar ik heel goede herinneringen aan heb. En ik deed met succes mee aan Buren bij Kunstenaars. Werk van mij staat er in het Museum voor Moderne Kunst in Doornik.”

Polychrome resonanties

Een deel van Raph’s kunst noemt hij zelf polychrome resonanties. “Dat zijn stukken uit de natuur die ik beschilder. Op knotwilgen, vlinderstruiken, wortels van rozen… Ik beschilderde ook poppen. Meestal kleurrijke werken. Geen kopieën, wel onderwerpen uit het hoofd geschilderd. Ook veel koppen, soms met dubbele gezichten. Meestal op houten platen of op behangpapier. Ik noem mijn stijl modern, abstract en figuratief.”

Net voor we afscheid namen, toonde Raph een collage van 10 meter lang op behangpapier. “Een abstracte rolkrant die ik maakte na een bezoek aan een tentoonstelling van Viktor Hartmann. Tijd dus om dat allemaal eens te tonen aan de buitenwereld. Ik had geïnformeerd in kasteel Blauwhuis, maar daar kan ik blijkbaar mijn werk maar één dag exposeren. En op mijn leeftijd daar veel voorbereiding in steken voor maar een dag, zie ik uiteraard niet zitten. Als er iemand is die wel een geschikte locatie heeft, dan mag hij me gerust contacteren op 0475 35 57 94.”(IB)