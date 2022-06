Kevin & Mario maken zich op voor allerlaatste optreden: “Allemaal de schuld van K3”

Kevin & Mario treden nog eenmaal op. Daarna is het definitief gedaan met de typetjes van Filip Sobry en Kristof Desal. Dat ze nog eens optreden, hebben we te danken aan de vertraging van de geplande vinylplaat. Die zou normaal rond eindejaar al beschikbaar zijn, maar daar stak onder meer K3 een stokje voor. Sinds kort hebben ze de plaat ontvangen. Net voor de Batjes. Dat kon geen toeval zijn. “Het ideale moment voor een eenmalige comeback”, klinkt het bij Filip en Kristof.

Het verhaal van Kevin en Mario begon in 2008 toen Filip Sobry (52) en Kristof Desal (49) een week voor de Batjes aan de toog van ’t Walhalla besloten om op een ludieke manier voor wat animo te zorgen in het centrum, daarbij de clichés niet schuwend. De eerste de beste outfit was goed genoeg en zo trokken de twee als de Batjesfiguren Kevin en Mario door het centrum en dat bleek een succes. “Van dan af aan is het enkel maar gegroeid”, vertelt Filip Sobry. “In 2009 palmden we het terras voor ’t Walhalla in en in 2010 hadden we ons eigen plein én een eerste single Wieder zin die een groot succes bleek. Met dank aan Bjorn Denys (43) aka Bobo, het muzikaal brein achter Kevin en Mario.”

Het bleef daarna enkel maar crescendo gaan, het olijke duo werd een fenomeen in de Rodenbachstad. Niet alleen tijdens hun ‘Batten’, maar ook tijdens wintereditie ‘Botten’ of toen Villa Vanthilt in 2011 neerstreek en de redactie overspoeld werd met vragen om Kevin & Mario in het programma te krijgen. Met succes. De twee mochten hun ding doen en slaagden erin om een vol plein aan het dansen en zingen te krijgen op de verschillende hits die ze ondertussen hadden. In 2012 pakten Filip en Kristof nog uit met een show op de Grote Markt om vervolgens de marginale pakjes in de kast te stoppen. Tijd voor andere projecten.

Langspeelplaat

De tiende verjaardag van die passage bij Marcel Vanthilt was het sein om even opnieuw van Kevin & Mario te laten horen. “Na wat brainstormen kwamen we op het idee om een eigen vinyl langspeelplaat uit te brengen, met daarbij alle hits, maar ook enkele onuitgegeven extra’s”, aldus Filip. “In totaal goed voor acht nummers.” De plaat zou echter niet voor direct zijn. “De verwachting was om rond de eindejaarsperiode eindelijk de vinylplaat in onze handen te hebben. Dat bleek ijdele hoop, de plaat werd telkens maar uitgesteld. Hoe dat komt? Dat weten we niet, maar we weten wel dat de meisjes van K3 daar net voor ons hun plaat hebben laten maken. Blijkbaar moet er daar nogal wat werk aan geweest zijn”, klinkt het met een knipoog.

Filip Sobry en Kristof Desal samen met Bjorn Denys, het muzikaal brein achter de liedjes van Kevin & Mario. (foto SB) © STEFAAN BEEL Stefaan Beel

Uiteindelijk zouden ze de plaat halfweg juni ontvangen. “Een pak later dan gehoopt, maar wel vlak voor de Batjes”, aldus Filip. “Dat was voor ons een te groot toeval om te negeren. Het was alsof het zo moest zijn. We konden een plaatsje versieren op de line-up tijdens ’t Vat van Rodenbach!” Het idee kwam van Filip, Kristof is uiteindelijk gevolgd. “Toen we tien jaar geleden met Kevin & Mario gestopt zijn, was het niet de bedoeling om ooit een comeback te maken, ook al was het maar eenmalig. Je weet ook niet in hoeverre we het publiek nog meekrijgen. Voor hetzelfde geld slaat het tegen. Uiteindelijk hebben we toch beslist om ervoor te gaan en hoe dichterbij, hoe meer zin ik heb om er een serieus feestje van te maken.”

Dimitri Vaginas

“Rond 22 uur krijgen we een klein halfuur om ons ding te doen”, gaat Filip verder. “We zullen onze hits brengen en zorgen ook voor enkele speciallekes. Zo zal Dimitri Vaginas, de beste gitarist van Roeselare, ons normaal vervoegen voor een bijzondere versie van een van onze nummers. We zetten de boel sowieso op zijn kop en zien het helemaal zitten. We zijn vooral benieuwd naar de reacties van de jonge gasten, die ons eigenlijk nog niet zo goed kennen. Uiteraard zullen we ook onze plaat aanbieden en voor wie dat wil, is er een signeersessie.”

“Het is tien jaar geleden dat we onze pakjes nog eens aangedaan hebben”

Het zal tien jaar geleden zijn dat ze de marginale pakjes nog eens aangehad hebben. “Het was toch even zoeken om alles terug te vinden”, lacht Kristof. “En ik ben sindsdien wel wat kilo’s bijgekomen, dus geen idee hoe dat eruit zal zien. Daarna is het wel definitief gedaan, tijd voor andere projecten.”

Nieuw project

De twee broeden al op een nieuw project. Opnieuw ludiek en van de pot gerukt. “Ze zullen letterlijk en figuurlijk nog van ons horen. Het is vreemd, maar als wij samenzitten, dan komen de ideeën uit het niets. We versterken elkaar in de zottigheden en zijn net twee kleine kinderen en dat zien we als iets positiefs. Er is al genoeg negativiteit in de wereld.”

Wanneer zullen de twee tevreden zijn? “Het zou fijn zijn als we dezelfde energie voelen als destijds bij Villa Vanthilt, met mensen die volop dansen en meezingen. Dat ze alles nog van voor naar achter kunnen meezingen. Dat het gewoon een groot feest wordt dus”, besluiten Filip en Kristof.