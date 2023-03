Het straffe oorlogsverhaal van ‘Elisa Sophia’ uit Bredene komt nu ook naar In Flanders Fields Museum in Ieper

Twee jaar geleden schreef Viviane Huygebaert uit Bredene de geschiedenis van haar groottante, die na Wereldoorlog I haar Duitse minnaar volgde naar zijn thuisland, neer in ‘Elisa Sophia’. Je kan nu ook kennismaken met haar verhaal in het In Flanders Fields Museum in Ieper.

“In het begin hadden we maar twee foto’s en nu spreekt het verhaal van Lisa ook Ieper aan”, vertelt Viviane Huygebaert, verwonderd door de impact van haar bijzondere familiekroniek. Viviane boog zich de voorbije 15 jaar over de vraag wat geworden was van haar groottante Elisa Sophie, die in de nadagen van Wereldoorlog I Bredene achter zich had gelaten.

Met liefde naar Duitsland

“Tante Lisa was verliefd geworden op een Duitse officier. Toen die terugkeerde naar zijn heimat, is ze samen met hem vertrokken. Haar beslissing, die lang onbesproken bleef in de familie, riep een eeuw na haar vertrek nog felle emoties op, moest ik tijdens mijn zoektocht vaststellen. Maar Lisa’s verhaal moest opgetekend worden, vond ik.”

Vivianes zoektocht bracht haar naar Oost-Duitsland, nadat ze de weinige sporen van Elisa Sophia had gevolgd. Na ontelbare bezoeken aan de archieven ter plekke kon ze uiteindelijk het verhaal van haar groottante reconstrueren. Het resulteerde in het boek ‘Elisa Sophia’, dat in 2021 in eigen beheer uitgegeven werd.

“Ik laat Elisa Sophia met gevoel vertellen over haar keuzes en de onverwachte wendingen in haar leven”

Het opmerkelijke verhaal kreeg intussen weerklank tot in Ieper, waar Viviane deze week in het In Flanders Fields Museum een monoloog geeft over haar Elisa Sophia. Getooid in het kleed van haar groottante laat ze op donderdag 16 maart Lisa tot leven komen. “Ik laat Elisa Sophia er met gevoel vertellen over haar keuzes en de onverwachte wendingen in haar leven.”

Zuilen met verhalen

En tante Lisa zal blijven spreken, want in het museum staan verschillende zuilen waar bezoekers opmerkelijke oorlogsverhalen kunnen beluisteren. Vanaf nu hoort ook Elisa’s verhaal ook daar bij”, besluit Viviane trots.