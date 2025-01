KW geeft tickets weg voor films en Familiedag op Filmfestival Oostende

Van 31 januari tot en met 8 februari loopt weer het Filmfestival van Oostende. In samenwerking met FFO zet KW een winactie op waarbij duotickets te winnen zijn voor een reeks films en tickets voor de familiedag op zondag 2 februari. Al deze vertoningen worden bijgewoond door talenten die aan de film meewerkten en aan wie het publiek vragen kan stellen, wat de filmervaring extra bijzonder maakt. Wie tickets wil winnen, klikt snel door naar hier.

Dood Spoor

Ed Bex heeft een eetstoornis: van zodra hij iets in zijn mond stopt, ziet hij wat ermee gebeurde. Hij gebruikt deze bijzondere gave in zijn niet alledaagse job: met ‘De Laatste Groet’ helpt hij nabestaanden om de laatste uren van hun dierbare overledene te reconstrueren. Wanneer inspecteur Adams een lijk in een luchtdichte zak vindt, roept hij Eds hulp in. Maar Ed twijfelt: wil hij zijn gave wel inzetten bij een moordzaak? Als hij zich toch vastbijt in de zaak, raakt hij verstrikt in een mix van absurde situaties, persoonlijke chaos en bakken gewetenswroeging. Malin-Sarah Gozin, die ook ‘Tabula rasa’ en ‘Clan’ voor Caviar schreef, regisseerde de tragikomische thriller samen met Hans Vercauter.

Belgische film (2025, Nederlands) met Peter Van den Begin, Ward Kerremans, Elise Schaap, Marjan De Schutter, Emilie De Roo, Sien Eggers, Gene Bervoets, Manou Kersting, Isabelle Van Hecke, Tom Audenaert, Zouzou Ben Chikha

Dag Vreemde Man

© FFO

Als kind van een Belgische moeder en een Marokkaanse vader groeide Younes op tussen twee culturen. Nu is Younes 32 jaar en probeert hij nog steeds zijn plek te vinden tussen deze twee werelden. Zijn oplossing? Een documentaire. Younes rijdt heel België en Marokko rond om te gaan praten met de meest uiteenlopende mensen: van rappende oma’s en Marokkaanse metalheads tot Vlaamse extremisten. Wanneer hij in gesprek gaat met acteur Zouzou Ben Chikha, krijgt hij plots de vragen voorgelegd die hij zichzelf nooit durfde stellen. Het leidt tot een diepgaand gesprek met een documentaire op de achtergrond. Of omgekeerd. Het hangt er maar vanaf hoe je de dingen bekijkt.

Belgische documentaire (2024, Nederlands, Frans, Arabisch, Nederlands ondertiteld) met Younes Haidar, Zouzou Ben Chikha

Au bord du monde

© FFO

© FFO

De 25-jarige Alexia start haar stage als verpleegkundige op de gesloten afdeling van een psychiatrisch ziekenhuis. Ze wordt opgeleid door hoofdverpleegster Joëlle, die haar de kneepjes van het vak leert. Toch negeert Alexia haar goedbedoeld advies om haar professionele grenzen te bewaken. Zo raakt ze bevriend met de 20-jarige patiënt Mila, die er in al haar woede van overtuigd is dat ze hier niet op haar plaats zit. Steeds meer verliest Alexia haar grip op de werkelijkheid en wil ze haar nieuwe vriendin helpen te ontsnappen. De Belgische film ‘Au bord du monde’ verkent thema’s als vriendschap en menselijkezwakheid. Het scenario werd in 2018 geschreven door Guérin Van de Vorst en Sophie Muselle, die ook samen de regie verzorgden.

Belgische film (2024, Frans, Nederlands ondertiteld) met Mara Taquin, Sasha Deprez, Nathalie Richard

Tardes de soledad

© FFO

De Peruviaanse Andrés Roca Rey is een wereldberoemde torero. Samen met zijn entourage reist hij van arena naar arena om oog in oog te staan met wraakzuchtige stieren. De fysieke pijn, het gutsende bloed en het luide gejoel van het publiek tijdens een gevecht staan in schril contrast met de spirituele veerkracht en intimiteit op het strijdtoneel. De Spaanse regisseur Albert Serra verwonderde eerder met ‘Liberté’ en ‘The Death of Louis XIV’. Voor zijn nieuwste documentaire volgde hij drie jaar lang een torero en zijn entourage. Dat resulteert in een unieke inkijk in de rijke traditie van het stierenvechten, zowel vanuit het standpunt van de stier als de matador. De film won de Gouden Schelp het filmfestival van San Sebastiá

Frankrijk, Portugal, Spanje (2024, Spaans, Nederlands ondertiteld), documentaire met Roberto Domínguez, Francisco Manuel Durán, Antonio Gutiérrez

De wilde Noordzee

© FFO

De Noordzee is een van de meest voedselrijke zeeën ter wereld en het grootste natuurgebied van onze streek. Toch weten we er bitter weinig over. De betoverende onderwaterwereld wordt bewoond door diersoorten van alle kleuren en formaten. Allen zijn ze onderdeel van een grotere keten die onze zee levend en gezond moet houden. Regisseur Mark Verkerk maakte van ‘De wilde Noordzee’ een epische natuurfilm. Ervaren duikers en cameramannen Peter van Rodijnen en Dick Harrewijn nemen de kijker anderhalf uur lang mee onder water. Ze lieten zich hierbij inspireren door de beroemde ontdekkingsreiziger Jacques Cousteau en brengen alle bewoners van onze wateren vakkundig in beeld, van de kleinste plankton tot de spectaculaire reuzenhaai en de zeldzame blauwvintonijn.

Nederlandse documentaire (2024, Nederlands) met Peter van Rodijnen, Dick Harrewijn

Nederlandse kortfilmselectie

© FFO

Al acht jaar is het thema ‘Nederland Buurland’ een vaste pijler van Filmfestival Oostende. Deze selectie brengt de meest indrukwekkende kortfilms van onze noorderburen in schijnwerpers. De focus benadrukt de hechte samenwerking tussen Vlaanderen en Nederland, waar coproducties floreren en talent moeiteloos grenzen overstijgt. Met:

Allez Hop! (Teddy Cherim)

Tijdens de openingsetappe van de Tour de France in Bretagne veroorzaakt Karina, in een poging haar dementerende vader op te vrolijken, een gigantische valpartij. Teddy Cherim verweeft feit en fictie in dit verhaal, geïnspireerd door de waargebeurde crash van 2021. Met Els Dottermans als Karina schetst de film een tragikomisch portret van de toeschouwer achter het beruchte kartonnen bord.

A Perfect Night (Angelo Raeijmakers)

Een politieman en zijn vriendin bereiden een feestmaal voor om zijn promotie te vieren. Wat begint als een zorgeloze avond, verandert al snel in een beklemmend conflict. Terwijl ze worstelen met spanningen binnen hun relatie, ontvouwt zich een cyclus van emotionele en fysieke mishandeling. Een intiem portret van de donkere realiteit die zich achter gesloten deuren kan afspelen.

Deining (Roxanne Stam)

Nola reist met haar vader naar de kust in de hoop dichter tot elkaar te komen. Maar zijn egocentrische en gênante gedrag zorgt opnieuw voor pijn en teleurstelling. Uiteindelijk neemt Nola het heft in eigen handen en confronteert ze haar vader op een ongeziene, brutale wijze, vastbesloten om gehoord te worden. (België, Nederland)

Yildiz (Ayla Çekin Satijn)

De Turks-Nederlandse Yildiz playbackt in haar Barbieroze prinsessenkamer, terwijl haar ouders beneden ruziën. Als ze aan het dagdromen is op school, valt haar oog op de boodschap: “God kan helpen”. Na school sluipt ze stiekem naar de kerk om te bidden voor een vredige thuis. Wanneer ze thuis vertelt dat ze haar communie wil doen, wordt haar moeder woedend.

TKT

© FFO

Tiener Emma zit goed in haar vel en heeft veel vrienden op school. Maar op een dag ontwaakt ze in het ziekenhuis en ziet ze zichzelf in coma liggen. Terwijl haar lichaam bewegingsloos aan het bed is gekluisterd, kan haar geest ronddwalen in de kamer en graven in haar geheugen om te reconstrueren wat er precies is gebeurd. De Belgische regisseur Solange Cicurel brengt met ‘TKT’ (T’inquiète) een fantasyfilm die lang blijft nazinderen. Ter voorbereiding praatte de regisseur urenlang met jongeren over intimidatie en pestgedrag.

België, Frankrijk (2024, Frans, Nederlands ondertiteld), drama, komedie met Emilie Dequenne, Stéphane De Groodt, Lanna de Palmaert

Motel Destino

© FFO

De 21-jarige Heraldo doet allerlei louche klusjes voor de lokale maffia. Wanneer e opdracht gruwelijk misloopt, moet hij noodgedwongen onderduiken. Zo komt hij terecht in Motel Destino, een sekshotel dat gerund wordt door de brute Elias en zijn vrouw Dayana. Ook daar gebeuren heel wat zaken die het daglicht niet te zien krijgen, maar toch voelt Heraldo zich er veilig en geborgen. Alhoewel zijn groeiende gevoelens voor de vrouw des huizes zijn hervonden, rust wel eens zouden kunnen doen wankelen. Ondanks de rauwe seksuele lusten en felle neonkleuren is ‘Motel Destino’ doordrongen van een eerder sombere sfeer. Deze erotische thriller ging in wereldpremière op het filmfestival van Cannes en werd er genomineerd voor een Gouden Palm. Aïnouz is een vaste bezoeker van FFO. In 2019 werd ‘The Invisible Life’ bekroond tot Beste Film binnen de LOOK!-competitie en in 2024 schitterde ‘Firebrand’ op het programma.

Brazilië, Frankrijk, Duitsland (2024, Portuguees, Nederlands en Frans ondertiteld), drama, thriller met Iago Xavier, Nataly Rocha, Fabio Assunção

Familiedag

© FFO

Op zondag rolt het Filmfestival de rode loper uit voor de (aller)kleinsten. Kinepolis Oostende wordt omgetoverd tot een kinderparadijs met films, kleurplaten, spelletjes en lekker Kom samen met de jongsten van het gezin naar Oostende voor een betoverende cinema-ervaring en beleef de opwindende avonturen van hun geliefde animatievrienden op het grote scherm. Naast de vrolijke filmvertoningen valt er ook heel wat extra te beleven. Ontdek het voorleeshoekje van de bibliotheek, volg een knotsgekke workshop van Briek vzw of ga voor een ritje op de draaimolen aan de rode loper. Heb je zin om je te laten omtoveren tot je favoriete filmpersonage? Kom dan zeker langs bij de kindergrime. Laat creativiteit de vrije loop en geniet van een onvergetelijke dag vol entertainment! Met

Mush-Mush & de Zwammetjes

Tot zes jaar. Animatieserie over de avonturen van het paddenstoeltje Mush-Mush en zijn vriendjes in het bos.

Waiko

Vanaf zes jaar. Wanneer een kermis de hotspot wordt voor buitenaardse bezoekers, is het aan de enthousiaste tiener-alien Nova en haar drie beste vrienden om de aliens te helpen en de aarde te beschermen. Nova, Bibi, Otto en Ion zijn aanwezig voor een Meet & Greet, zodat je je favoriete personage van dichtbij kunt ontmoeten. Je kan elk moment (10 uur, 11 uur en 12 uur) aansluiten in de cinemazaal.

Hoe kan je winnen? Klik snel door naarhier.