Expo TRACK brengt trajecten van Krottegemnaren in beeld in Roeselare

Op vrijdagavond 16 juni opent de expositie van het project TRACK ter ere van de Wereldvluchtelingendag. Deze dag staat in het teken van vluchtelingen over de hele wereld. We kennen allemaal wel een vluchtverhaal. Soms gaat het over vluchten in WOI of WOII, of over veel recentere verhalen. Telkens gaat het over routes en een nieuwe veilige plek vinden.

Stad Roeselare sloeg de handen in elkaar met de Batterie die participatieve kunstprojecten op poten zet. Het resultaat: een heuse maquette die vluchtverhalen van Krottegemnaren in beeld brengt.

Jaarlijks wordt op 20 juni de Wereldvluchtelingendag gevierd. Het is een dag waarop we de inspanningen en de moed van vluchtelingen over de hele wereld erkennen, en bewustzijn creëren over de uitdagingen waarmee zij geconfronteerd worden.

Communiceren via kunst

“De Batterie ging aan de slag in Krottegem. In deze wijk verwijzen heel wat straatnamen naar vroegere vluchtverhalen zoals de Lierstraat, Herentalslaan, … en wonen er veel nieuwkomers. Het is de ideale plek om vluchtverhalen in beeld te brengen. De Batterie is een participatieve kunstpraktijk die artistieke projecten ontwikkelt. Ze geven een stem aan kinderen, jongeren en volwassenen vanuit de meest diverse leefwerelden. Vanuit de kunsten bieden ze hen een platform aan om te communiceren met de omgeving waarin ze leven”, horen we van Michèle Hostekint.

Interactieve maquette

De Batterie trok de straten van Krottegem in, en werkte nauw samen met de bewoners. Het eindresultaat is een interactieve maquette waar meer dan 25 verschillende buurtbewoners aan meewerkten.

De maquette brengt hun vluchtverhalen in kaart, en geeft duidelijk weer hoe divers Krottegem is. Daarnaast toont de maquette dat iedereen in zijn leven een heus traject aflegt, en dat migratie van alle tijden is.

Expositie

Iedereen is welkom om de maquette te ontdekken op vrijdag 16 juni om 18 uur in de oude bibliotheek aan de Onze-Lieve-Vrouwemarkt. De expo is verder te bezichtigen van zaterdag 17 juni tot en met dinsdag 20 juni telkens tussen 14 en 17 uur.

In september krijgt TRACK een vervolg. Onder begeleiding van filmkunstenaar Pieter Jonckheere zullen de buurtbewoners de verhalen verwerken tot een film.