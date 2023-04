Zulte maakt zich op voor 41ste Kapelhoek Kermis

Het weekend van 5, 6 en 7 mei staat opnieuw in het teken van Kapelhoek Kermis, voor de 41ste keer al. Het 40ste jubileum vierde het Kapelhoekcomité noodgedwongen met een lightversie, maar nu is de Kermis er helemaal terug, mede dankzij een grote instroom aan jong bloed in de organisatie. “De nieuwe quiz op zaterdagavond was een idee van de jeugd en hij zit al volledig vol”, zegt organisator Johan Dewitte

De Kapelhoek Kermis is al 41 jaar een vaste waarde in Zulte. De coronacrisis liet echter zijn sporen na en het organiserend comité geraakte na de pandemie maar moeizaam terug uit de startblokken. Johan Dewitte, al jaar en dag de drijvende kracht achter de Kapelhoekwerking, verwelkomt dan ook met plezier enkele nieuwe leden in het comité. “Er zijn de laatste tijd toch wel wat jonge mensen bijgekomen”, zegt Johan. “Ze hebben allemaal het hart op de juiste plaats en via hen komen er ook nieuwe ideeën in de groep. De 41ste editie van de wijkkermis wordt er dus een met zowel traditionele als nieuwe elementen. De grootste vernieuwing is de eerste Kapelhoekquiz op zaterdagavond 6 mei. Dat idee kwam vanuit enkele jongeren die erbij gekomen zijn en zij trekken zich de organisatie volledig aan. De traditionele optredens op zaterdagavond vallen dus weg. Die waren ook bijna niet meer te betalen. Om volk te trekken moet je immers wel een iets grotere naam kunnen programmeren. De quiz zal zeker een waardige vervanger zijn, de inschrijvingen stroomden alvast binnen.”

Nieuwe, jonge mensen

De nieuwe gezichten in het Kapelhoekcomité lijken zo alvast hun meerwaarde te bewijzen. “We zijn blij dat we meteen wat eigen inbreng kunnen hebben”, zegt nieuwe aanwinst Claudia Vancolenberghe (30). “We zijn dit jaar met heel wat nieuwe, jonge mensen in het comité, maar er zijn de laatste tijd ook veel jonge gezinnen komen wonen in de Kapelhoek.”

De jongste nieuwkomer is Lowie Van Colenberghe (23), een achterneef van Claudia en ook al heel zijn leven Kapelhoekenaar. “Maar sinds ik hier een eigen huis kocht met mijn vriendin, voel ik mij nog meer deel van de wijk”, zegt Lowie. “Ik hielp vroeger al mee met de kermis, maar was geen lid van het bestuur. Er is altijd genoeg volk om het weekend zelf op te bouwen of achter de toog te staan, maar het echte organiseren draait eigenlijk op heel weinig mensen. Toen ik eens naar een vergadering van het comité ging was ik eigenlijk niet van plan om te blijven, maar het was duidelijk dat ze nieuwe mensen zochten. Ik zou niet willen dat Kapelhoek Kermis op de duur zou verdwijnen dus ik ben blij dat we meteen met een paar nieuwe mensen erbij gekomen zijn.”

Programma

De wijkkermis kan verder op een nieuw elan en komt met een goedgevuld weekend. Op vrijdag 5 mei starten de feestelijkheden met een optreden van de kleuters van het wijkschooltje. Later die avond brengen lokale talenten Pieter Verhalle, Amélie Veroughstraete en Lotte Fontaine een avondvullend muzikaal programma. Zaterdagnamiddag is er een kindernamiddag, ’s Avonds de inmiddels uitverkochte quiz. Op zondag is er het traditionele eetfestijn met aansluitend de 28ste editie van de Sneukeltocht.