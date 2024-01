Winter in Kortrijk blikt terug: “Succesformule lokte bijna 100.000 bezoekers meer dan vorig jaar”

In december mocht de Kortrijkse binnenstad maar liefst 736.396 bezoekers verwelkomen. Daarmee is het de beste decembermaand sinds de legendarische wintermaand met De Warmste Week in 2019 (768.834 bezoekers). “Winter in Kortrijk met De Tijdloze, eindejaarsshopping en evenementen zoals Feux D’Hiver en het optreden van Ann De Winter is de grote motor achter de stevige bezoekersaantallen”, zegt schepen Wouter Allijns.

In 2022 telde de maand december 648.705 bezoekers. Deze editie van Winter in Kortrijk klopte af op 736.396 bezoekers. “Het was een mooie editie. We hebben ons concept gevonden met vier winterspots: evenementlocatie WINTERtuin op het Sint-Maartenskerkhof, Land van de Kerstman op het Jozef Vandaleplein, 42 sfeervolle uniforme chalets inclusief shopping street op de Grote Markt en de winterfoor op het Schouwburgplein. De succesformule lokte bijna 100.000 bezoekers meer dan vorig jaar. De uitbaters hebben nog nooit zoveel winst gehad. Jammer genoeg werden er in sommige chalets ingebroken. We voorzien volgend jaar een betere beveiliging, maar het blijven houten chalets. Wie echt zijn slag wil slaan…”, relativeert schepen Wouter Allijns.

Het Land van de Kerstman is bijna verdwenen. “Die kindvriendelijkheid willen we volgende edities zeker behouden. Het Vandaleplein was fenomenaal. Mensen waren verwonderd”, aldus Allijns. © MD

“De uitbaters hebben nog nooit zoveel winst gehad” – Wouter Allijns

Niet alleen tijdens de drukke koopweekends was het op de koppen lopen. Ook op vrijdagen vonden veel mensen de weg naar Kortrijk. De cijfers tonen dat de vernieuwde kerstmarkt werkt. Veel mensen sloten de werkweek af op de kerstmarkt en/of bleven in de stad dineren. Ook het evenement ‘Vlaanderen zingt’ op 22 december gaf een extra boost aan het bezoekersaantal.

“Volgend jaar zullen we dus niet veel aan het concept veranderen. Moest de vraag naar chalets of de bezoekersaantallen aanzienlijk stijgen, kijken we voor een uitbreiding naar een ander plein, maar de komende jaren kan er op deze Winter in Kortrijk verder gebouwd worden. Het succes van dit jaar gecombineerd met droger weer kan er misschien zelfs voor zorgen dat we eind dit jaar het bezoekersrecord van De Warmste Week in 2019 breken. Daar gaan we alleszins voor”, besluit Allijns.