Het jaarlijkse winterfestival Feux d’Hiver is terug

Samen met Schouwburg Kortrijk, Muziekcentrum Track en de cultuurcentra van Harelbeke en Wevelgem organiseert Bolwerk op 23 december Feux d’Hiver, een betoverende avond vol verrassingen en verwondering in de binnenstad van Kortrijk.

Feux d’Hiver transformeert diverse locaties in Kortrijk tot een podium voor spektakel, installaties, cinema, en een hartverwarmende sfeer. “Het is meer dan een festival. Het is een moment van samenzijn en je ontdekt de stad op een manier die je nog niet eerder deed”, vertelt Pieter Nuyttens van Schouwburg Kortrijk. “Dit jaar brengen we een veelzijdige mix van culturele ervaringen rechtstreeks naar het centrum, op locaties waar bezoekers kunnen genieten van een unieke combinatie van artistieke expressie, entertainment en een warme sfeer.”

Het festival heeft een gevarieerd programma voor alle leeftijden en interesses. Er is een openluchtcinema met verse popcorn en verwarmde zitbankjes gemaakt van afgedankte radiatoren. Opera zangeressen van de Vuurmeesters nemen je mee op een vuurboot op de Oude Leiearm. Smeden creëren kleine objecten bij het historische stadhuis. Jezelf even opwarmen doe je in het Textielhuis met verse pizza’s uit de houtoven of neem een duik in de Carpool hot tub en geniet van een concert van Rendier. Kortom, Feux d’Hiver is de perfecte gelegenheid om de stad te verkennen, nieuwe plekjes te ontdekken en Kortrijk te ervaren onder de warme gloed van het vuur.

“Karnavires, een Frans gezelschap gespecialiseerd in pyrotechnische en muzikale spektakels, hebben we eerder al bewonderd op festivals in het buitenland”, zegt Ruben Benoit van Bolwerk. “We zijn enorm trots dat we hen, samen met het team van de schouwburg, naar Kortrijk brengen voor Feux d’Hiver. Nuit de Lumière in Koning Albertpark om 18.30 uur is echt een voorstelling die je niet mag missen! Bovendien kan je voor of na de show genieten van andere indrukwekkende en ontvlambare ingrepen rond het Textielhuis.”