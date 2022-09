Werkgroep Tinekesfeesten herdoopt Tinekesbos noodgedwongen tot festivalterrein

De weergoden zijn Heule goedgezind. Op een bui hier en daar na, werd Heule op de derde dag van de Tinekesfeesten met zon overgoten. Die derde dag kreeg na het inzakken van de tentvloer een ietwat gewijzigd programma.

De dorpsbrunch en quiz vonden ook dit jaar plaats in de, in allerijl herstelde tent. Maar om de festivalsfeer helemaal tot in Heule te brengen én vooral de veiligheid van de vele feestvierders te waarborgen, besliste de werkgroep om de zaterdagavondplannning met bands en DJ’s volledig door te laten gaan op het Tinekesbos. Een geslaagd concept.

Ook de derde dag van Tinekesfeesten, of dit weekend het ‘Tinekesfestival’, was een schot in de roos. Hoewel de ingezakte vloer serieus wat roet in het eten leek te gooien, was de zaterdag een voltreffer.

Kinderdorp

Die derde dag begon voor het tweede jaar op rij met een uitverkochte dorpsbrunch. In tussentijd werd in Tinekesbos alles in gereedheid gebracht voor het kinderdorp. Na de uitverkochte dorpsbrunch en friday beats, was ook het kinderdorp tot de nok gevuld.

Meer dan 1.000 mensen daagden op voor het festival op maat van de jongste Heulenaars. Hoewel ook hier het weer een serieuze doorn in het oog leek te zijn, werd het Tinekesbos met zon overgoten voor een geslaagde editie van het kinderdorp.

Flunkyball

Terwijl de jongste Heulenaars zich uitleefden op het Tinekesbos, stond voor de Heulse jongeren het eerste ‘flunkyball’-tornooi aan het Tinekesvat op de planning. Flunkyball is een populair en intensief drankspelletje dat vooral gespeeld wordt onder studenten. Er waren acht teams ingeschreven, uiteindelijk prijkte Chiro Stine Heule op het hoogste schavotje.

Intussen was het voor de Tinekeskandidaten en supporters verzamelen geblazen in het park voor de sportproef. De proef stond volledig in thema van het festival. Zo was er een EHBO-oefening, moesten de kandidates cocktails maken of een tentje opzetten. Al moest het echte werk voor de Tinekeskandidaten en hun supporters nog komen.

OC De Vonke was tot de nok gevuld voor de verkiezingsavond. De proeven waren creatief, en de kandidates en supporters deden het voortreffelijk. Om het met de woorden van presentator Erik Burke te zeggen: “Jullie hebben het alle tien bijzonder goed gedaan. Bedankt aan alle supporters voor de spetterende avond.”

Festivalterrein op Tinekesbos

Door de ingezakte vloer in de tent, moest voor de zaterdagavondprogrammatie uitgekeken worden naar een nieuwe locatie. Muster bleek omwille van asbest en brandveiligheid geen optie, dus besliste de werkgroep om het Tinekesbos om te dopen tot een heus festivalterrein.

De bands werden geschrapt en ruimden plaats voor DJ’s zoals de Gullegemnaar Kestified. Op sociale media regent het complimenten voor de veerkracht die de werkgroep heeft getoond. Volgens de feestvierders was het festival op het Tinekesbos overigens meer dan geslaagd.

(JF/ Foto KD)