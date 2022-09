Vloer zakt in tijdens jongerenfuif op de Tinekesfeesten, feestje abrupt afgebroken

Wat een superdance party ‘FRIDAY BEATS’ moest zijn, is abrupt afgebroken. Juist na middernacht zakte de vloer in op de Tinekesfeesten. De bomvolle tent werd ontruimd en het feest, waar de jongeren ieder jaar naar uitkijken, eindigde zo in mineur. Buiten dit voorval was de vrijdagavond terug een succes. Het festival is begonnen. Heule is terug in volle feestmodus.

“Jullie enthousiasme op Friday Beats gisteren was groot, heel groot. Zo groot dat onze plankenvloer het even heeft begeven en we maatregelen moeten treffen in functie van veiligheid”, schrijft de Tinekeswerkgroep op hun Facebookpagina. Toen de dansvloer instortte was de jeugd ‘vollen bak’ aan het feesten. Gelukkig vielen geen gewonden. Daar de parking schuin loopt, wordt onder de houten vloer een constructie. Dit constructie begaf het tijdens de fuif. Over de oorzaak tast men nog in het duister. De Tinekeswerkgroep was deze nacht met macht dit te herstellen.

© gf

Vandaag gaat de Dorpsbrunch en de Heu(l)se Dorpsquiz door in deze tent zoals voorzien. Er is nog onzekerheid of de optredens van optredens van o.a. Crooked Steps en Weekend Warriors in deze tent zullen doorgaan. De update kan je volgen op de Facebookpagina van de Tinekesfeesten.

Tijdens de avondmarkt bleven de regensluizen gelukkig dicht. Net voor de avondmarkt lieten de onweersgoden zich gelden. Een hevig onweer zorgde voor enige ongerustheid bij de marktkramers en de horeca uitbaters. De avondmarkt bracht veel volk op de been.

De traditionele optocht doorheen de avondmarkt was kleurrijk en lawaaierig. De 10 kandidaten moesten een fiets pimpen. Dit resulteerde in een kleurrijke stoet met veel lawaai De resultaten oogden mooi en wisten de talrijke toeschouwer te bekoren. Daarna stelden de kandidaten zich voorstellen aan de volle Heuleplaats. Met veel volk en opmerkelijk grote supportersgroepen was er ambiance troef. Het vuur van de ambiance kwam van de kandidaten. De tien kandidaten wisten dit jaar de gevreesde voorstellingsangst te overwinnen. De strijd naar het felbegeerde Tinekeslint is begonnen.

Confrerie De Griffioen kreeg 600 feestvierders over de vloer in site Muster. Het feest waar eerder de 30-plussers aanwezig zijn, was samen met The Woodbeez, The Juliets en DJ Dimer een succes. Tot ‘gat in de nacht’ was het een volle dansvloer.

Vandaag gaat de tweede dag van het feestweekend van start. Hopelijk blijft het droog. Heule bewijst nogmaals dat het een feestgemeente is. De organisatoren mogen nu al tevreden en trots zijn.

(CH)