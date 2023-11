Vlaamse klassiekers en veel volk tijdens Rock Plus

Naar jaarlijkse gewoonte heeft de seniorenadviesraad, in samenwerking met lokaal dienstencentrum De Zonnewijzer, Rock Plus georganiseerd. Dat is een feestelijke muzikale namiddag in zaal Zomerloos voor (Gistelse) senioren.

Inwoners verkneukelden zich aan een dolle line-up van bekende artiesten: Garry Hagger, Lindsay, Margriet Hermans en dochter Celine, en natuurlijk het Ichtegemse duo Danny & Marleen. Paul Bruna, nog een lokale schlagerheld, verzorgde een puike presentatie. Liefst 525 bezoekers lieten de handjes waaien op fijne deuntjes, wat het succes van dit jaarlijkse initiatief onderstreept.