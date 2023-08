Vernieuwde Zomerfeesten op Driekoningen staan in teken van 45 jaar De Biekorf

Op zondag 27 augustus staan de vernieuwde Zomerfeesten op de wijk Driekoningen in het teken van het 45-jarige bestaan van parochiezaal De Biekorf aan de Steenveldstraat.

Vanaf 14 uur heeft er in en om de jubilerende accommodatie heel wat animatie plaats, aangeboden door vzw De Biekorf in samenwerking met KSA Driekoningen. Er zijn tal van attracties voorzien, net als springkastelen, volksspelen, fietsen op rollen en – dankzij de culturele inbreng van de stad – twee voorstellingen van het komische straattheater Chez Cirquarant. Die opvoeringen zijn een hilarische onemanshow van een artiest die kok, masterchef en kookhulpje tegelijk speelt.

Wie in de namiddag van pannenkoeken met koffie wil genieten en ‘s avonds van lekkere vol-au-vent met frietjes, koopt voor 12 euro een all-in ticket (kinderen van 3 tot 12 jaar 6 euro en peuters gratis). Dat kan tot en met 24 augustus bij de medewerkers van De Biekorf, in café Drie Koningen, in het plaatselijke Broodpunt en bij de leid(st)ers van KSA.

Om 17 uur is er de prijsuitreiking van de fotozoektocht die tijdens de voorbije weken langs het Driekoningenpad plaatshad.

Petanque op vrijdag

Op vrijdag 25 augustus om 18 uur (en niet op zaterdag zoals eerder gecommuniceerd) worden de festiviteiten voorafgegaan door het petanquetornooi Memorial Jan Decoene. Dat tornooi is al aan zijn zevende editie toe. De betreurde Jan Decoene, die heel veel voor het sociale leven op de wijk betekend heeft, is in februari 2015 gestorven. Inschrijven voor het tornooi is gratis en kan tot en met woensdag 23 augustus bij Jef Vandierendonck, 050 21 47 71, jozef.vandierendonck@telenet.be. Tussendoor kan er genoten worden van een barbecueworst met een broodje en een drankje.

Parochiezaal De Biekorf nabij de kerk van Sint-Jozef Arbeider is in mei 1978 opengegaan. Na al die jaren drong een renovatie van het interieur zich op en de eerste fase is momenteel zo goed als klaar. Het gaat om de vernieuwing van de keuken, het sanitair en het kleine zaaltje. De tweede fase zal in 2024 de grondige heropfrissing van de grote zaal inhouden. (JS)

Info: www.debiekorftorhout.be