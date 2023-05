Typisch Tachtig keert terug tijdens Sinksen: “Dit slaat bij elke generatie aan”

Voor het eerst sinds 2019 keert Typisch Tachtig terug tijdens Sinksen. Het vierdaags evenement gaat door in de overdekte basketkooi naast Balthazar, die ‘s avonds enkel open is om te eten. Vrijdag 26 mei start met een jaren 80-quiz, gevolgd door een fuif op zaterdag en zondag met de beste meezingers van de jaren 80. Op maandag sluit Typisch Tachtig af met een unieke kinderdisco.

“Het is de vierde keer dat we Typisch Tachtig, na een coronapauze, organiseren”, vertelt Mathieu Declercq (42). “Het is een thema dat me enorm ligt. Het is muziek waarmee ik ben opgegroeid en nog dagelijks mee word geconfronteerd. Het slaat aan bij elke generatie en vult het Sinksenprogramma goed aan. Er is voor elk wat wils. Op Typisch Tachtig hangt er automatisch een goede vibe omdat het ook herkenbare nummers zijn. Er is een heel groot aanbod elektronische muziek op Sinksen, hiermee onderscheiden we ons. De deuren gaan zaterdag en zondag open vanaf 20 tot 3 uur.” De herbruikbare bekers mogen niet buiten de basketkooi. “We rekenen geen waarborg aan en vertrouwen op de goodwill van de bezoekers om ze terug naar de bar te brengen of door onze stewards te laten oppikken.” Dit jaar wordt het concept van Typisch Tachtig uitgebreid. “De locatie biedt veel mogelijkheden en we willen die benutten. We hadden er al vaak aan gedacht, nu gaan we er echt voor.” Op vrijdag staat een quiz gepland die start om 19.30 uur en maandagnamiddag sluit Balthazar af met een kinderdisco. “Het wordt een luchtige quiz, te vergelijken met een toegankelijke caféquiz waarbij iedereen wel een antwoord zal weten. Als je fan bent van de jaren 80, ook al ben je er niet in opgegroeid, zal je kunnen meespelen. Tip, hou de Instagrampagina van Typisch Tachtig in de gaten voor enkele hints.” De top drie wordt beloond met prijzen.

Kinderdisco

“De reacties op de kinderdagdisco zijn uitsluitend positief. Het is uniek op Sinksen en sluit ook aan bij onze doelgroep. Een groot deel van ons klantenbestand zit in die fase met jonge kinderen tussen de vijf en dertien jaar. Ze vinden het fijn dat zij kunnen genieten van het Typisch Tachtig café, terwijl de kinderen zich amuseren en ook entertainment hebben.” Tijdens de kinderdisco staat de foodtruck van Frituur Bossuwé er, wordt er ook wat kinderanimatie voorzien en worden er attributen uitgedeeld zoals glowsticks, klikarmbanden en bellenblazers.

Inschrijven voor de quiz kan via info@balthazar-kortrijk.be. Per ploeg van vier personen betaal je 15 euro.