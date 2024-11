“Thaise cultuur bekendmaken”: vzw Thaismiles organiseert Loy Krathong Festival in zaal Zuudhove in Koekelare

Thaismiles vzw, met haar wortels in Koekelare en maatschappelijke zetel in Torhout, organiseert op zaterdag 9 november haar jaarlijkse festival Loy Krathong in zaal Zuudhove in Koekelare. De vzw stelt zich als doel de Thaise cultuur bekend te maken via evenementen.

Heidi Ramault, bestuurslid van de vzw en in 2019 nog verkozen tot Krak van Torhout, licht toe: “De kaarten zijn in voorverkoop verkrijgbaar voor 5 euro via info@thaismiles.be, Raan Asla in Brugge of Thai Isaan Food in Ichtegem. Aan de deur betaal je 7 euro, kinderen onder de 11 jaar mogen gratis binnen. Vanaf 16 uur is er een Thaise markt, en om 20 uur kiezen we de mooiste Krathong, dit is een prachtig bloemstuk. Een half uur later laten we de Krathongs te water. Om 22 uur volgt een missverkiezing. Doorlopend zijn er optredens met Thaise muziek en dans.”

Sociale projecten

De vzw Thaismiles ontstond in 2016, nadat het vroegere Thais-Vlaamse informatie- en ontmoetingscentrum in Koekelare werd ontbonden. De Thaise invloed is nog steeds zichtbaar in Koekelare, bijvoorbeeld op de Markt, waar een elektriciteitscabine werd omgebouwd tot een traditioneel Thais huisje. De vzw heeft als missie de Thaise cultuur bekend te maken via evenementen waarbij de opbrengsten gaan naar sociale projecten.

In de loop der jaren zijn er al verschillende initiatieven gerealiseerd, waaronder educatieve projecten die Thaise kinderen helpen om te studeren, renovaties van scholen en de aanleg van sanitaire voorzieningen, klaslokalen en speelplaatsen. Er is ook blijvende steun voor een opvangcentrum voor aids- en tbc-patiënten in Nongkhai.

Loslaten van negatieve gevoelens

“Loy Krathong is voor ons een belangrijk evenement”, vervolgt Heidi (55), “waarbij Thaise mensen respect betuigen aan de god van het water en aan Boeddha. Het woord ‘Loy’ betekent drijven en ‘Krathong’ is een mandje dat vaak versierd is met bloemen, kaarsjes en wierook. Het ritueel waarbij deze Krathongs op het water worden gezet, symboliseert het loslaten van negatieve gevoelens en het uiten van wensen en hoop.”

Naast Loy Krathong verzamelt Thaismiles vzw fondsen via de verkoop van zelfgemaakte wenskaarten en sieraden, whiskyproeverijen en creatieve workshops. Hun verwezenlijkingen zijn te volgen op hun website www.thaismiles.be en op hun Facebookpagina.