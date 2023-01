Succesvolle eerste nieuwjaarsreceptie met gratis drank en frietjes in Roeselare

Onder een zwak winterzonnetje vond zondag de eerste editie plaats van de Roeselaarse nieuwjaarsreceptie. Met meer dan 2.000 aanwezigen, meteen een schot in de roos.

Alleen maar blije gezichten op het Stationsplein zondagmorgen. Ondanks de koude zakten meer dan 2.000 mensen af om samen te klinken op het nieuwe jaar. Het Stationsplein werd omgetoverd tot een sfeervolle plaats en de vele aanwezigen genoten van gratis drank en frietjes.

Tientallen vrijwilligers en medewerkers van de stadsdiensten zorgden ervoor dat deze eerste nieuwjaarsreceptie vlekkeloos verliep. De horeca bundelde de krachten en er was heel wat muzikale animatie: van de stadsharmonie tot coverband The Puppeteers, een feest voor oud en jong. Letterlijk, want ook aan de jongste inwoners werd gedacht. Joke Verduyn en Aurelie Cabooter kwamen samen met hun kindjes Janne en Jerom Verduyn een kijkje nemen op de nieuwjaarsreceptie. “Het is een superleuk initiatief van de stad”, weet Joke. “Wij vinden het vooral fijn dat er ook aan de jongste inwoners gedacht is.”

Een jaar vol RSL: Rust, Samen en Leefkwaliteit

Burgemeester Kris Declercq nam kort het woord en wenste de inwoners van Roeselare een jaar vol RSL. De R van rust, na moeilijke en onzekere jaren. De S van samen, want ‘oltegoare’ is niet voor niets onze leuze en de L van leefkwaliteit. Want de stad blijft werken aan een fijne en veilige stad om te wonen, werken en leven.

Deze historische eerste nieuwjaarsdrink werd erg gesmaakt en als het aan de aanwezigen ligt, volgen er nog vele edities!