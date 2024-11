Sint-Maarten komt al 75 jaar langs in Elverdinge

De Ieperse deelgemeente Elverdinge heeft al een lange traditie van het Sint-Maartensfeest. Op zondag 10 november komt de Sint voor de 75ste keer langs.

“Het verhaal van het Sint-Maartensfeest in Elverdinge begon in het jaar 1948”, vertelt Ivory Dehaene (24) van het Sint-Maartenscomité.

Veel lekkers

“Na de oorlog richtten enkele Elverdingenaars, onder wie Gaston Verslype, Roger Soenen en André Debruyne een toneelvereniging op onder de naam Hoger Op. Nadat in Ieper de eerste Sint-Maartensstoet werd georganiseerd door het Sint-Maartens-Ommegangscomiteit Yper, ontstond bij de leden van de toneelvereniging Hoger Op het idee om dit ook in Elverdinge te organiseren.”

“Na al die jaren is het nog steeds gewoonte om, na een stoet door het dorp, halt te houden in een zaal. Sinds 2014 is dit ontmoetingscentrum Den Elver in de Vlamertingestraat. Daar volgt een kort optreden en deelt de Sint lekkers uit aan de kinderen uit het dorp. Ook kinderen van buiten Elverdinge zijn welkom, voor hen vragen we een kleine bijdrage.”

Een foto uit de oude doos. © gf

Dit jaar is voor de 75ste keer de stoet. Door corona moesten ze een editie overslaan. Intussen gaf Hoger Op de fakkel door aan het Sint-Maartenscomité. Dit comité blaast 60 kaarsjes uit. Het comité bestaat naast Ivory uit Christophe Odent, Pieter Develter, Tom Van Engelandt, Jordy Dehaene, Marjan Cardoen en Hein Veramme.

“De stoet is telkens op 10 november om 18 uur, duurt ongeveer 45 minuten en gaat van start in de Sint-Jorisstraat. De Sint is vergezeld van vier Pieten. Door de jaren heen kwam de Sint met verschillende voertuigen: een koets, een kever… Dit jaar is het met een oude brandweerwagen.”

Origineel

“We proberen steeds origineel uit de hoek te komen. Het is een groot succes en we mogen ongeveer 350 à 400 bezoekers verwelkomen. De lokale harmonie, waar mijn broer Jordy en ik trommelen, zorgt voor de muzikale ondersteuning.”

“Om de werking van ons comité gezond te houden, is er elk jaar in april ook een quiz ten voordele van ons comité”, aldus Ivory, die voor een herenmodebedrijf werkt en daarnaast nog zijn eigen theaterhuis runt.