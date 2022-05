Ruiter Andy Vanbeyen rijdt op Hemelvaartdag met Johnnie Walker in de Heilig Bloedprocessie in Brugge

Een opvallende figurant in de Heilig Bloedprocessie op donderdag 26 mei, Hemelvaartdag, is Andy Vanbeyen (52). Hij neemt al dertig jaar als ruiter deel aan de processie en speelt nu al enkele jaren de Vlaamse graaf Filips van den Elzas.

“Ik moet eerlijk bekennen dat ik lang heb gedacht dat Filips de broer van Diederik van den Elzas was, de graaf die volgens de legende het Heilig Bloed na de Tweede Kruistocht naar Brugge bracht. Maar hij was zijn tweede zoon!”, zegt Andy.

Hij incarneert de graaf die Vlaanderen zijn huidig wapenschild schonk maar bij de belegering van Akko in 1191 stierf aan een plaag. Andy Vanbeyen haalt zijn schouders op: “We moeten het durven toegeven: de kruistochten waren plundertochten. Westerse kruisvaarders deden in het ‘heilig land’ hetzelfde als de Vikings bij ons.”

Aan Andy’s zijde figureert Lore de Haes, die de rol vertolkt van gravin Mathilde, dochter van de Portugese koning en echtgenote van Filips. “Het was Lores debuut. Het meisje dat vroeger naast mij reed, moest werken op Hemelvaartdag. Lore is een ervaren ruiter, haar paard Muños is goed geschoold en kent mijn hengst Johnnie Walker! En Nora Vandamme verving mijn jongste zoon Xander als schildknaap, dit jaar.”

Oldtimers en paarden

De garagehouder uit Oostkamp heeft twee passies: in zijn carrosserie Roxan sleutelen aan oldtimers, én paarden. “Mijn mama was ook een ruiter, zij nam mij voor het eerst mee naar manege De Blauwe Zaal in Sint-Kruis toen ik negen jaar was. Op mijn 22ste debuteerde ik als ruiter in de processie, met een groep uit die manege.”

“Nu doe ik het al negentien jaar met mijn eigen paard, Johnnie Walker. Hij kent het parcours vanbuiten en schrikt niet van onverwachte stadsgeluiden. Sowieso is de processie een hoogdag. Dat je met je paard, gehuld in middeleeuwse klederdracht, door de binnenstad kunt stappen, is prachtig!”