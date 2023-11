Beach Festival Nieuwpoort kondigt headliner Sting aan

De Britse zanger Sting maakt komende zomer zijn opwachting op het Beach Festival in Nieuwpoort. Dat heeft de organisatie maandag bekendgemaakt. Met de eerste headliner werd ook meteen een extra festivaldag aangekondigd. Het festival zal dit jaar drie dagen duren.

Het Beach Festival vindt plaats in het Maritiem Park in Nieuwpoort. De vorige editie bestond uit twee festivaldagen in augustus. Dit jaar pakt de organisatie uit met een extra festivaldag. Bovendien is er met Sting al een eerste grote blikvanger. De iconische Britse zanger speelt op vrijdag 19 juli.