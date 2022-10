Ontmoet brandweer en politie tijdens Buurtpolitie fandagen in Plopsaland

Komend weekend vinden in Plopsaland De Buurtpolitie Fandagen plaats. Fans van de VTM-reeks kunnen niet alleen de acteurs ontmoeten maar ook kennismaken met de echte hulpdiensten. Zowel politie Westkust, Brandweer Westhoek, Defensie en het Wit-Gele Kruis zijn aanwezig en er is heel wat te beleven.

Afgelopen zondag werd het startschot gegeven van de Buurtpolitie Fandagen maar komend weekend vinden zowel op zaterdag als zondag demonstraties plaats. Er komen verschillende acteurs van de VTM-reeks afgezakt naar Plopsaland in De Panne. Niet alleen op het centrale plein is er heel wat te beleven maar ook elders in het park, zoals aan de hoeve van Big en Betsy en het verkeersplein. De fans van de reeks kunnen er kennismaken met acteurs uit de reeks maar ook de echte hulpdiensten tekenen present.

Zo zijn er demonstraties van politiezone Westkust, die ook een combi met loeiende sirenes het park insturen. Je kan er de politie helpen om boeven te klissen, er zijn demonstraties van de hondengeleiderteams, je kan de motorbrigade leren kennen en de tuimelwagen is present. Ook Brandweer Westhoek heeft een heuse demostand. “We hebben enerzijds een stand waar we uitleg geven ook brandpreventie”, duidt woordvoerder Kristof Louagie. “We leggen mensen het belang van rookmelders en het sluiten van binnendeuren uit, zeker ‘s nachts. Maar we voorzien ook demo’s en proberen nog steeds mensen aan te werven. Kinderen kunnen spelletjes spelen en oefenen met de brandslag en hydraulische schaar, samen met de brandweer.”

Er kunnen ook leuke foto’s in brandweerkledij gemaakt worden. Defensie voorziet een spectaculaire fly-over het park met de NH90 helikopter. Bij het Wit-Gele Kruis kan je leren reanimeren. De fandagen gaan zowel op zaterdag als zondag door. Wie online tickets koopt voor het park kan 7 euro korting bekomen met promocode ‘BUURTPOLITIE’. (JH)