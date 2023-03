Nieuwe K-TOTEM opent Memento Woordfestival in Kortrijk

Vandaag, vrijdag, opent het driedaags Memento Woordfestival met brieven en drie concerten in Kortrijk.. De blikvanger is de nieuwe K-TOTEM aan het Stationsplein. Een minpunt is het vandalisme en racisme aan de Kiosk op de Grote Markt.

Langs de Leieboorden kan je tot 23 uur ‘Briefingen’ volgen, een literair project waarbij inwoners uit regio Kortrijk brieven schrijven met leden uit het collectief van de Letterzetters. Ze corresponderen over hun job, hun dag-invulling en delen hun ideeën over werk, rust en productiviteit. Zo schreef Letterzetter/stadsdichter Astrid Haerens brieven aan haar zus Heleen, die bandwerk doet in een maatwerkbedrijf in Kuurne. In deze installatie geven ze inkijk in de brieven en delen ze er fragmenten uit. Op deze manier willen ze onderbelichte jobs in het licht zetten en stemmen laten horen die anders te weinig gehoord worden.

Vrijdagavond zijn er drie concerten: in Muziekcentrum Track kan je de showcase zien van De Stroate met een mix van woordkunst, rap, zang, dans tot beatbox. In kan je Lucky Fonz III aan het werk zien met een unieke show, een bijzondere combinatie van prachtige liedjes, eigenzinnige teksten, humor én ontroering. Roosbeef, de groep rond de Nederlandse Roos Rebergen sluit de eerste dag van Memento af met een concert om 21 uur. Opnieuw ruimt de kleinkunst van voorheen plaats voor licht psychedelisch aandoende gitaarpop.

K-TOTEM

Blikvanger op Memento Woordfestival is de nieuwe K-TOTEM aan het Stationsplein. Willem Moreel besloot samen te werken met Eva Cicvaric, die momenteel haar master afmaakt als architect aan de KU Leuven, om de totem een totaal ander uitzicht te geven. Willem Moreel is voor Memento betrokken bij een collectief van elf kunstenaars, illustratoren en textielontwerpers die werken aan de expositie ‘Rafelen’ voor Texture. Het wordt een uniek rendez-vous te zien in Texture vanaf 18 maart om 17 uur.

De K-TOTEM wordt normaal steeds omhuld door panelen met grafiek of illustraties. Willem en Eva wilden het voor deze gelegenheid compleet anders aanpakken en het architecturale naakte frame van de K-TOTEM de hoofdrol geven. “Om in te spelen op het thema van Memento, ‘werk en productiviteit’ en de link te leggen met textiel, hebben we een constructie van netten in en rondom de sculptuur gemaakt. Op die manier gebruiken we netten, die anders voornamelijk voor de bouwsector of voor sportactiviteiten worden gebruikt, op een creatievere manier en wordt de schoonheid van de structuur getoond”, aldus Willem Moreel.

Vandalisme en racisme ontsierden de Kiosk op de Grote Markt

© GF

De Kiosk, een rustplaats tijdens Memento, kreeg af te rekenen met vandalisme met racistische inslag. De glazen kiosk, in het centrum van de stad, is voor Mementofestival bestickerd met gezichten van de leden van het collectief. Vandalen hebben donderdag het gezicht van één van de leden met migratieachtergrond en hoofddoek, weggekrast. “De stad Kortrijk, het Letterzettercollectief en letterzetter/stadsdichter Astrid Haerens veroordelen deze walgelijke daad en beantwoorden dit signaal met het antwoord dat er in deze stad en overal een nultolerantie moet zijn tegenover racisme”, zegt de stad.

Axel Ronse, schepen van Cultuur in Kortrijk: “Ik veroordeel deze laffe daad van racisme en vandalisme volledig. Als schepen van cultuur kan ik alleen maar trots zijn op de diversiteit en meerstemmigheid in het culturele leven van deze stad, en op alles wat ons divers dichterscollectief in de stad verwezenlijkt. Voor racisten en vandalen is hier geen plaats.” De sticker werd ondertussen verwijderd en vervangen door een antiracistische boodschap. “De Stad Kortrijk en het Collectief van de Letterzetter zeggen NEEN tegen racisme en JA tegen diversiteit.”

“Uit respect voor de betrokken persoon geven we de foto’s van het vandalisme niet vrij voor publicatie”, besluit de stad.