Lichtjesparade met 40-tal tractoren doorkruist Staden en Westrozebeke

De Landelijke Gilde Staden organiseert voor de tweede maal een Lichtjesparade. Daarbij doorkruist zondag een groep verlichte tractoren de centra van Staden en Westrozebeke. Het publiek kan na afloop de tractoren bewonderen bij de firma Saelens aan de Provinciebaan.

De eerste Lichtjesparade van de Landelijke Gilde werd in 2019 georganiseerd. Het was bestuurslid Ludo Buysse (53) die met het idee voor de parade kwam aandraven. “Ik ben afkomstig uit het Meetjesland, meer bepaald uit Sint-Margriete”, legt Ludo uit. “Sint-Margriete ligt net aan de grens met Nederland. Daar organiseerden de Katholieke Plattelands Jongeren, het equivalent van onze KLJ, een lichtjestocht. Die tocht gebeurde met verlichte tractoren en verliep volgens het concept van een smoefeltocht. De groep hield daarbij op een aantal plaatsen halt waar iets te eten of te drinken werd aangeboden. In 2017 lanceerde ik binnen het bestuur het voorstel om ook in Staden rond Kerstmis een dergelijke tocht met verlichte tractoren te organiseren.”

Veel belangstelling

“Aanvankelijk was er niet echt veel animo rond het voorstel omdat er gevreesd werd dat er niet veel inschrijvingen zouden zijn in volle kerstperiode. In 2019 waagden we het er toch op. Die eerste editie werd meteen een heel groot succes. De inschrijvingen van land- en tuinbouwers die met hun tractor wilden meerijden gingen heel vlot. Op de terreinen van Voeders Degrave vonden we toen ook een uitvalsbasis waar de tractoren konden verzamelen. Het publiek kreeg na de parade ook de gelegenheid om er de tractoren te bezichtigen. De reacties op de parade waren hartverwarmend terwijl er ook heel wat volk op af kwam. Zo was er in het Stadense centrum enorm veel belangstelling. Er was zelfs meer volk op de been dan bij de kermis.”

“Aanvankelijk was het de bedoeling dat de Lichtjesparade eenmalig zou zijn”, gaat Ludo verder.

“Door het enorme succes beslisten we om voor een tweede editie te gaan. Die viel door corona evenwel in het water.” Dit jaar kan de tweede landelijke kerstparade van de Landelijke Gilde wel plaatsvinden.

40 tractoren

“We kregen ook de zegen van de gemeente, mits het in acht nemen van de coronamaatregelen”, zegt Ludo Buysse. “Zo mogen er maar 2 mensen op een tractor plaatsnemen. Op die manier kan de anderhalvemeterregel perfect gerespecteerd worden. Aan de parade mogen maximum 40 tractoren deelnemen. De colonne mag immers niet te lang worden anders raken we de aandacht van het publiek na een tijdje kwijt. Overigens rijden niet alleen tractoren mee. Net als bij de eerste editie zullen er opnieuw 3 tot 4 vrachtwagentrekkers van de partij zijn.”

“De groep tractoren verzamelt op zondag 26 december vanaf 16 uur op de terreinen van de firma Saelens langs de Provinciebaan. Om 17 uur vertrekken we in de Oostnieuwkerkestraat voor een rondrit van goed anderhalf uur. We doen daarbij de centra van Staden en van Westrozebeke aan. Rond 17.25 uur passeert de colonne op de Stadense Markt. Om 17.31 is daar zelfs een tweede passage voorzien. We doen rond 17.55 uur ook de Vijfwegen aan. Om 18.07 uur zijn we in het centrum van Westrozebeke te zien. Vandaar gaat het via de Provinciebaan terug naar de firma Saelens waar het publiek vanaf 18.30 uur de gelegenheid krijgt om de deelnemende tractoren en trekkers te bewonderen.”