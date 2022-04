KLJ organiseert na twee jaar opnieuw ‘klassieke’ Oerfuif

Na twee jaar van stilte door corona organiseert de KLJ op zaterdagavond 23 april opnieuw zijn alom bekende Oerfuif. Plaats van afspraak: de festivaltent langs het kanaal Roeselare-Ooigem, in de Trakelweg.

“Met de KLJ gaat alles goed”, zegt woordvoerder Warre Houthoofd enthousiast. “We zijn volop aan het voorbereiden voor onze fuif. We hebben al reclamepanelen in het straatbeeld gezet en ook onze dinosaurus is opnieuw te bewonderen op diverse plaatsen.”

“De voorbije weken zijn we weer in gang geschoten. We denken niet meer aan corona en willen alle activiteiten laten doorgaan. In de voorbije weken waren we al present op de tractorwijding van KLJ Huba, de frietkaarting van de Landelijke Gilde, de Affiche Slag, enzovoort. We kijken heel positief naar de toekomst en hebben alles al geregeld voor onze populaire Oerfuif. Het is nu voor ons enkel nog wachten tot we de tent mogen opzetten, en dan kan het niet vlug genoeg 23 april zijn.”

Bekende deejay

Vergeleken met de recentste fuif, in 2019, zijn er natuurlijk enkele zaken veranderd, waaronder het decor en de namen van de artiesten die optreden.

“Dit jaar komt er een deejay langs die bekend is van zijn optredens op onder andere Tomorrowland en Defgon 1”, zegt Warre. “Pat B komt anderhalf uur draaien. Ook de deejays Deniero en Vjeetn zijn erbij, net als ‘Tom Worst’, die de feestvierders voorziet van eten. Discovery Project staat in voor een magistrale lichtshow. Er is natuurlijk genoeg bier voorzien, maar ook een cocktailbar en alternatieve dranken. De KLJ zorgt voorts voor een fietsen- en autoparking. Last van het geluid? Er liggen oordoppen klaar. Een extra jas of trui mee? Wij zorgen voor een vestiaire!” (Patrick D.)

Aanvang 21 uur. Toegang 8 euro. Info: 0476 03 01 40 (Warre Houthoofd)