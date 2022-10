Kleine Kunst voor eenGroot Publiek op het Hazegras

Na twee jaar onderbreking wegens coronabeperkingen mag er dit jaar op 21, 22 en 23 oktober wel weer een muziekfestival plaatsvinden op het Hazegras. Het wordt ‘Kleine Kunst voor een Groot Publiek’, met een gevarieerd programma op verschillende locaties.

De wijkwerking Hazegras mag dit jaar het 20-jarig bestaan van de vereniging vieren. In de voorbije decennia stonden jaarlijks grote namen op het podium van het Kleinkunstfestival, een event in het kader van Wijk In Beweging. Naast vaste waarde Willem Vermandere passeerden ook Jo Lemaire, Stan Van Samang, Johan Verminnen, Bart Herman, Yevgueni, Rick De Leeuw en vele anderen de revue.

Programma

Op vrijdag 21 oktober wordt gestart met een optreden van Roel Van Bambost in de kapel van ’t Hazegras. Op zaterdagmiddag 22 oktober brengt Philippe Robrecht om 12 uur een soloconcert, eveneens in de kapel.

Om 14 uur starten de optredens in de feesttent: Dixieland Stageband (14 en 16 uur), Arne Vanhaecke (15 uur), Patrice Renée (17 uur), Jo Mullen (18 uur), The Cave (20 uur).

Ook op 22 oktober worden concerten gegeven op diverse locaties: Restaurant Benny: Patrick Dupon (13 uur), Upstairs: Danny Bossaer en Sam Lowyck (20 uur), Filip’s Palace: Karaoke met Die Verdammte Spielerei ( 1 uur).

Op zondag 23 oktober worden zes optredens gepland in de feesttent: Melody Makers Oostende (11, 15 en 18 uur), Jo Lemaire (13 uur), Meermens (16 uur), Maarten Cox (17 uur). Er zijn ook optredens gepland op andere locaties: ’t Kroegske: Joe Mullen (12 uur), Lafayette (16 uur), Manuscript Augustijn (17 uur), Rubens (18 uur) en in Victor’s Boutique Bar om 20 uur: Bas Bulteel & Yves Fernandez. Alle concerten zijn gratis toegankelijk.