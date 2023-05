Het eerste openbare queer feestje van Kortrijk is een feit: “Iedereen is welkom!”

Initiatiefnemers Margot Demeulemeester (28) en Paleitje-uitbaters Mathieu Delberghe (32) en Jens Borrezee (30) organiseren voor het eerst tijdens Sinksen een queer party. Het eetcafé wordt met glitter, glow sticks en black lights ingericht tot club.

“De queer community bestaat zeker in Kortrijk en onze stad zet zich als lid van het Rainbow Cities Network in voor een inclusief beleid, maar in de publieke sfeer zijn er in een bruisende stad als Kortrijk gewoon nog te weinig inclusieve feestjes. Vandaar de naam van ons evenement ‘Where is everybody #onelove’”, vertelt Margot.

‘Queer’ overkoepelt onder meer homoseksuele, biseksuele, panseksuele, transgender, intersekse en non-binaire/genderqueer personen. “Mensen die niet conformeren aan hetero- en gendernormen en labels en hokjes in twijfel trekken. Vrij zijn om jezelf te zijn ongeacht sekse, genderidentiteit of seksualiteit, daar draait het om. Gender is geen binaire structuur, maar performatief en seksualiteit is een spectrum. Op onze party kleedt iedereen zich zoals ze willen, alles kan. Alsook free the nipple”, knipoogt Margot. “Kunnen we dan eindelijk de censuur van vrouwelijke tepels stoppen. Ik heb het ook warm in de zomer, een beha hoeft daar echt niet bij.” Op het all-inclusive evenement is iedereen welkom, ook mensen buiten de queer community.

“Open-minded mensen samenbrengen in een ongedwongen sfeer, dat wordt een fantastisch feestje. Zeker tijdens Sinksen waar heel veel mensen naar buiten komen. We zijn blij dat we kunnen bijdragen aan een thema dat nog niet zo openbaar is in onze stad, op het neutraal terrein van Het Paleitje. Er komt hier een heel gevarieerd en respectvol publiek over de vloer. Hopelijk zetten we ook andere mensen aan om dergelijke evenementen te organiseren die niet per se verbonden zijn aan een LGBTQIA+ organisatie”, zeggen Jens en Mathieu. “We brengen graag een aanvulling op het rijkelijk gevulde programma van Sinksen en zijn van plan om daar een jaarlijks evenement van te maken. Wie weet volgend jaar wel in het Justitiepaleis”, lacht Margot.

Where is everybody #onelove start vrijdag om 18 uur met een afterwork Pornstar Midini. Wie gekleed is met een ‘touch of wild west’, het thema van SINKSEN23, krijgt glitter make-up.