Harmonie-orkesten tonen kunnen, opendeurdag bij StAPwest: Muziek centraal op Monumentendag

Op Open Monumentendag staat muziek dit jaar centraal, met in Veurne een voorstelling van drie harmonie-orkesten en een opendeurdag bij StAPwest, de Stedelijke Academie voor Podiumkunsten.

Op 11 september om 11 uur geeft het Orchestre d’Harmonie Municipal d’Hondschoote van onze Franse buren een staaltje ten beste van hun muzikaal talent op de kiosk in het Sint-Walburgapark. Na de middag is het de beurt aan het Harmonieorkest van Sint-Martens-Latem dat al 130 jaar actief is. Dit gezelschap speelt van 14 tot 15 uur. Om 16 uur zorgt de Freundschafts Blaskapelle van Diksmuide, vooral bekend voor gezellige Oberbayernmuziek, voor een uurtje ambiance.

Toonmomenten

Van 13 tot 17 uur stelt de academie StAPwest haar deuren open voor jong en oud. Nieuwsgierigen kunnen deelnemen aan workshops muziek, woord en dans. De bezoekers worden verrast op toonmomenten van de verschillende disciplines en kunnen een praatje slaan met lesgevers en cursisten in het openluchtcafé op de binnenkoer. Voor wie aan de slag wil met muziek, woord of dans, maar nog niet goed weet wat kiezen, is deze opendeurdag een ideale gelegenheid om een kijkje te nemen in de academie en alle opleidingen mee te beleven. Je kunt zelf actief proeven van het aanbod, maar ook genieten van wat de huidige cursisten laten zien en horen. Je kunt die namiddag ook terecht met vragen over het aanbod en inschrijvingen. Wie nu al nieuwsgierig is, kan het aanbod bekijken op www.stapwest.be. Locatie: Noordstraat 18, Veurne.

Een laatste kans om het Bakkerijmuseum in zijn oude glorie te aanschouwen

Daarnaast kan je ook heel wat historische monumenten ontdekken. Je kunt de Sint-Niklaastoren op de Grote Markt beklimmen tot het hoogste punt van waaruit je een geweldig panoramisch overzicht op de streek hebt, je kunt de benedenverdieping van het historisch Stadhuis bekijken en het unieke interieur van Die Nobele Rose in de Noordstraat bewonderen.

In het Kasteelpark Sint-Flora in Kasteellaan 2 in De Moeren ben je welkom tussen 11 en 18 uur. De nieuwe kasteelheren – vader en zoon Vileyn – hebben het kasteel, dat jarenlang stond te verkommeren, in zijn oude glorie hersteld. Tijdens de Eerste Wereldoorlog verbleef zelfs de Belgische koninklijke familie met koning Albert en koningin Elisabeth enige tijd in het kasteel.

Op 11 september krijg je een laatste kans om van 13 tot 17 uur het Bakkerijmuseum in zijn oude glorie te aanschouwen voor de vernieuwingswerken starten. Daarna gaat het een tijdje dicht. De inrichting wordt dan grondig aangepakt, en ook het domein krijgt een nieuwe invulling waarbij ontmoeting, inclusie en ecologie centraal staan. Vanaf de zomer van 2023 worden de bezoekers ontvangen in een gloednieuw onthaalgebouw en komen er twee nieuwe workshopruimtes. Je kunt het museum op eigen houtje bezoeken, of aansluiten bij een geleid bezoek om 14.30 uur. De toegang is gratis. Albert I-Laan 2, Veurne.

