Fietshappening houdt halt op vier hoeves

Ferm, de Landelijke Gilde en de KLJ van Lauwe-Rekkem slaan op zondag 28 augustus opnieuw de handen in elkaar voor de vijftiende editie van de fietshappening ‘Op toer bij de boer’. Voor de deelnemers is het een uitgelezen kans om het reilen en zeilen op de boerderij van nabij te bekijken.

“De fietshappening Op toer bij de boer is bedoeld voor de hele familie: van groot tot klein, van jong tot oud”, vertelt secretaris Rik Margo van de Landelijke Gilde Lauwe-Rekkem. “Door de voorbije coronaperikelen dateert onze laatste fietshappening alweer van 2019. Maar omdat haast al onze activiteiten wegvielen, fietsten we vorig jaar met onze leden en medewerkers wel een miniversie van Op toer bij de boer.”

Nieuwe stopplaatsen

De fietstocht is ongeveer 30 kilometer lang en gaat over landelijke wegen, tussen de velden en langs stukjes natuur. “Onderweg doen we vier boerderijen aan. Elk jaar opnieuw kiezen we daarbij voor nieuwe stopplaatsen. Voor de deelnemers is het alvast een unieke kans om kennis te maken met het leven op de boerderij. Op elke stopplaats krijgen de fietsers een versnapering: een stuk fruit, een desserttaartje, een ijsje en een streekbiertje. Overal is er gelegenheid om een koffie, frisdrank of pintje te drinken.” De fietshappening start en eindigt in de loods van de firma Lavaert in de Triloystraat 43 in Rekkem. Starten kan tussen 14 en 15 uur, de laatste fietsers worden tegen 18 uur terug verwacht. Dan kan aan tafel geschoven worden voor een lekkere maaltijd met beenhesp. Voor de fietshappening mét maaltijd is vooraf inschrijven vereist. Volwassenen betalen dan 22 euro en kinderen 15 euro. Wie zich beperkt tot het fietsen, betaalt 10 euro en kan zich ter plaatse nog inschrijven. Meer info is te vinden op www.optoerbijdeboer.be.

Verfrissend

De fietshappening is ontstaan uit de hoevefeesten van weleer. Die formule sprak niet meer echt aan en dus gingen de Landelijke Gilde, de KVLV (nu Ferm) en de KLJ samen op zoek naar een nieuw en verfrissend evenement. “Zo is de fietstocht Op toer bij de boer ontstaan. Die fietsen we traditiegetrouw op de laatste zondag van augustus. De laatste edities schommelt het aantal deelnemers rond de 900. Ik acht het niet uitgesloten dat we deze keer na twee jaar afwezigheid het maximaal aantal van 1.000 deelnemers mogen verwelkomen”, besluit Rik Margo enthousiast. (CB)