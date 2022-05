Enkele festivalgangers onwel nadat man brandblusser leegspuit, organisatie op zoek naar beelden

Enkele bezoekers van Nomade Open Air in Brugge zijn zaterdagavond bedwelmd geraakt toen een onbekende een brandblusapparaat leegspoot op de muziekinstallatie. Er raakte niemand ernstig gewond, maar de schade kan oplopen tot in de duizenden euro’s. De organisatie dient klacht in bij de politie en is op zoek naar beelden van de dader.

Wat een topfeestje moest worden, eindigde op een serieuze domper. Het festival Nomade Open Air in Brugge moest er zaterdag anderhalf uur vroeger dan voorzien de brui aan geven nadat een onbekende een brandblusapparaat leegspoot op de muziekinstallatie.

“Doodzonde, want de sfeer was tot dan fantastisch”, zegt organisator Joris Vandaele. “Van de drie edities die we tot nu toe organiseerden, was dit de allerbeste. Het was echt af: er was zoveel plezier, respect en dankbaarheid. Het mooiste feest dat ik de voorbije jaren georganiseerd heb. Tot iemand het nodig vond het brandblusapparaat weg te nemen en leeg te spuiten…”



Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

Hoesten en overgeven

De poederwolk bedwelmde enkele festivalgangers. “Mensen begonnen te hoesten, sommigen moesten zelfs overgeven”, zucht Joris. “We hebben dan ook meteen water uitgedeeld. Gelukkig was niemand er erg aan toe. Ik heb ook het antigifcentrum gebeld en blijkbaar is het poeder van een brandblusser niet schadelijk voor de gezondheid. Gelukkig maar…”

Dat een bezoeker toegang had tot het apparaat, komt door het ‘boiler room’-principe: het publiek stond rond de dj. “En we zijn verplicht om een brandblusser te voorzien bij al onze elektrische apparaten”, zegt Joris. “We waren dan ook met alles in orde. 99,5 procent van het publiek gedroeg zich fantastisch, behalve die ene persoon… Hij moet ook beseft hebben dat wat hij deed niet oké was, want hij is wel heel snel weggelopen.”

“We hebben het feestje meteen moeten stilleggen, om te vermijden dat het poeder het binnenwerk van de muziekinstallatie zou beschadigen. Het gaat hier om apparatuur met een marktwaarde van 15.000 euro, hé. De komende dagen moet duidelijk worden hoe groot de schade is.”

Beelden gezocht

De organisatie is nu op zoek naar beelden van het incident. “We hebben een idee van wie het gedaan heeft, maar het is niet eenvoudig om dat te bewijzen. Er waren heel wat mensen aan het filmen toen het gebeurde, dus we willen iedereen oproepen om ons die beelden te bezorgen. Alle informatie is welkom. Maandag stap ik naar de politie om klacht in te dienen. Ook de verhuurfirma van de muziekapparatuur dient klacht in.”

Als de schade niet kan verhaald worden op de dader, is het festival verantwoordelijk voor de kosten. “Voor een organisatie die weer probeert op te starten na corona, is dat een serieuze domper. Door anderhalf uur vroeger dan voorzien te stoppen, liepen we ook heel wat inkomsten mis.”

“Ik zal me de komende dagen moeten bezinnen, want de goesting om momenteel een nieuwe editie te organiseren, is eventjes zoek”, zegt Joris. “Al was de reactie van het publiek wel een opsteker: ze waren heel begripvol en maakten er nog een feestje van. Enkele drummers maakten nog een halfuur muziek op olievaten. Toch nog een machtig einde…”