Eerste Oogstfeesten na coronacrisis in Komen-Waasten zijn een succes

Afgelopen weekend stond Molen Soete voor de 34ste keer centraal tijdens de Oogstfeesten. Het werd een vrolijke en zelfs emotionele editie, die voor het eerst opnieuw kon plaatsvinden na de coronacrisis.

Volksspelen, brocantes en een stevige portie muziek. Het zijn de standaard ingrediënten die de Oogstfeesten keer op keer tot een succes brengen. “We hebben het twee jaar moeten uitstellen door de coronacrisis, maar dit jaar mocht en kon het opnieuw!”

Faluchenworp

Voorzitter Vincent Leblon blikt tevreden terug op een feest dat al decennialang deel uitmaakt van het sociale leven in Komen. “De Oogstfeesten werden voor het eerst georganiseerd in 1987 en zijn altijd blijven groeien. We organiseren het steevast tijdens het tweede weekend van september, een weekend dat bij heel wat Komenaars met stift op de kalender wordt gezet. Het is uiteindelijk een groot volksfeest waar we ontspanning brengen voor zowel jong als oud. Ook dit keer zat de sfeer er goed in en dat zag je bijvoorbeeld bij de traditionele ‘faluchenworp’, waarbij platte broden vanaf de molen naar beneden worden gesmeten. Mensen geven zich helemaal om toch maar een faluche te kunnen bemachtigen.”

Grootste courgette

De Oogstfeesten zijn ook de thuisbasis van een erg aparte wedstrijd. “Ieder jaar gaan we op zoek naar de grootste courgette en pompoen”, lacht Vincent. “Ook dit jaar stelde de winnaar niet teleur. Hilda Cool bracht een knoert van zomaar even 172 kilogram naar de feesttent, waardoor ze de tegenstanders ver achter haar liet.”