Eerste editie van creatieve hobbybeurs

Tien deelnemers die zich De Hobbyisten noemen, stelden voor het eerst hun creatieve werk tentoon in Het Vleeshuis. “Volgende keer zoeken we nog meer diversiteit”, vertellen initiatiefnemers Carine Van Meenen en Carine Paessens.

Carine en Carine delen een gemeenschappelijke interesse in Buren bij Kunstenaars. Voor beide minder mobiele dames was juist dat een extra drijfveer om zich te bewijzen. “Het verheugt mij om als schepen voor Toegankelijkheid vast te stellen dat mindervalide mensen hun weg vinden”, aldus schepen Ives Goudeseune (Vooruit). “De ene Carine was bezig met een nieuwe hobby, glasgravure, en de andere Carine vond in pyrografie (brandschilderen, red.) het vuur. Die creatieve bezigheden waren de aanzet om met z’n tweetjes dit evenement in te richten.”

Echte hobby’s

“Dit was de eerste keer dat we bezoekers kennis lieten maken met onze verschillende hobby’s”, aldus de Carines. “Er zijn weinig mensen die nog een echte hobby hebben zoals je in onze tentoonstelling ziet. Vooral jongeren zijn zelden geïnteresseerd. Voorlopig is het wat aftasten, maar een volgende keer zetten we andere hobby’s in het daglicht.”

Chipszakken

“Omdat we veeleer spreken van een hobby kreeg het initiatief de naam Hobbyisten aan het werk. Niettemin blijft het een ambacht dat met de hand uitvoering kreeg, waarvan het publiek ook live kon meegenieten.” Bezoekers konden naast de glasgravure van Carine Vanmeenen en pyrografie van Carine Paessens ook kennismaken met het werk van Christine Deprez, die handtassen maakt met lege chipzakken, Lena Vandenameele, die lesgeefster in het borduren is, en Astrid Deniere met haar prachtige haakwerken. Daarnaast waren er ook de met vilt gemaakte sprookjesachtige dieren van Wivine Desramaults, de lapjeskatten van Trees Geenen, de vazen in alle vormen van Natascha Alekseeva en het breiwerk van Christine Tytgat. (EG)

Meer info: Carine Van Meenen, crea-art@outlook.be, 0496 42 42 83, of Carine Paessens, kreacarine@outlook.com, 0471 26 43 26.