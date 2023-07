Eerste editie Mira D’Or Festival in Oostende meteen schot in de roos

De eerste editie van het Mira D’Or Festival, een initiatief van de Oostendse Reddersclub in samenwerking met stad Oostende, is op vrijdagavond uitgegroeid tot een mega succes. Dit zelfs tot diep in de nacht. Alle wegen van de jongelui uit Oostende, andere badplaatsen en wijde omgeving leidden naar het Openluchtcentrum Duin & Zee, waar ze konden genieten van een sfeervolle, muzikale happening. Het aantal bezoekers mag zeker geschat worden op een duizendtal.

De organisatoren hadden hun uiterste best gedaan om van hun eerste Mira D’Or Festival een voltreffer te maken. Overal op het festivalterrein kon je terecht voor een gezellige babbel, een lekker drankje of een smakelijke hap. Het meest succesvol was uiteraard de partytent met verschillende bekende dj’s van dienst, die ervoor zorgden dat er gedanst, gesprongen en gezongen werd op de daverende festival hits. Iedereen ging lekker uit de bol, tot in de vroege uurtjes.

Het Mira D’Or Festival kan de start worden van een jaarlijks zomers dansfeest dicht bij de duinen en de zee, in Duin & Zee. We hebben toch een tip voor de redders: de luide beats volstaan niet altijd om gemakkelijk de ingang te vinden in het donker.