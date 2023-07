Oostendse Reddersclub met zomerse primeur: eerste Mira D’Or Festival moet zomers feest zijn voor iedereen

Op vrijdag 28 juli organiseert de Reddersclub van Oostende een gloednieuw festival voor jongeren in Oostende. Het festival vindt plaats op het sportveld van Duin en Zee, tussen 17 uur en 3 uur ‘s nachts. Het initiatief komt van een aantal redders die in november 2022 samen op reis waren en op het idee kwamen om een nieuw event, geen ouderwetse doop, te creëren om het reddersbrevet te vieren. Het wordt een hip festival, met de originele naam, Mira D’Or, de internationale naam voor ‘hoge reddersstoel’.

“Ons voorstel voor een ‘mirador mini-festival’ kreeg direct bijval”, vertelt Jente Vanhauwaert, die samen met Tibo en Lucas Baeteman, Loran Nagels, Kevin Loones, Max Dedrie en Alessandro Van Herpe aan de basis ligt van het event. “Samen zijn we in gang geschoten. We hebben ons idee voorgelegd aan het schepencollege en kregen groen licht voor ons eerste festival. We vonden ook vlug de nodige sponsors. We noemen ze partners.”

“We dachten direct aan Duin & Zee als locatie, ideaal qua ligging, bereikbaarheid, parking en veiligheid. We hopen van ons Mira D’Or Festival een traditie te maken. Met iets minder dan duizend aanwezigen voor ons zomers strandredderfeest zouden we al dik tevreden zijn.”

Zomers feest voor jong en minder jong

“Het festival gaat door over drie podia, waar zowel bands als dj’s met internationale ervaring zullen optreden: Dimaro, Manuals, Sir Jacobs. Star Fish is een Nederlandse band, die komt optreden met surfrock en reggaemuziek.”

“Daarnaast is er een lounge-bar en zijn er verschillende snacks zoals garnaalkroketjes, calamares ringen, frietjes, burgers en pasta’s verkrijgbaar. Uiteraard zal je ook kunnen genieten van meerdere cocktails en festivaldranken. Het wordt een zomerse happening, een open luchtfeest voor jong en minder jong. Iedereen is welkom en, voor als het weer echt niet meevalt, is er nog een grote danstent voorzien om de benen te strekken en uit de bol te gaan op de overdekte dansvloer, tot in de kleine uurtjes”, informeert Jente nog.