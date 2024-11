Eerste Champagneweekend in Silt wordt ‘Grand Cru’: vier dagen lang in alle comfort van het leven genieten

Editie nummer 27 van het Champagneweekend in Middelkerke is vrijdagavond van start gegaan. Het evenement krijgt van 8 tot en met 11 november een stijlvolle doorstart in het prachtige decor van Silt. De succesformule blijft naar gesmaakte traditie hetzelfde: ambachtelijk champagnes uit de regio rond Epernay, perfect afgestemde sfeer en de mogelijkheid om in goed gezelschap van het leven te genieten.

Nieuw decor, nieuw elan

Na een geslaagde overbruggingsperiode in De Branding keert het Champagneweekend terug naar zijn historische locatie op de casinosite. De komst van Silt biedt de organiserende dienst evenementen en toerisme tal van nieuwe mogelijkheden. “Het nieuwe campagnebeeld symboliseert het nieuwe elan. We mikken vooral op extra beleving met een eigentijdse ‘touch’, zonder aan de basis te morrelen”, zegt eventcoördinator Josephine Vandenbroucke. “In een nieuwe locatie moet je alles compleet herdenken: de standenbouw, het onthaal, de publieksstromen, … Maar we zijn ervan overtuigd dat we ons publiek en onze champagneboeren een schitterend decor geven. Onze fijne muziek- en dj-programmatie maakt het helemaal af!”

Comfort

“Voor al onze medewerkers is het Champagneweekend een afspraak waar we jaarlijks enorm naar uitkijken”, zegt diensthoofd Rosalie Verlinde. “We verwachten – zoals ieder jaar – veel volk. Hoewel we in Silt iets meer volk kunnen ontvangen, monitoren we vanaf dit jaar constant de capaciteit met een druktebarometer die zowel online en op de infoschermen buiten Silt verschijnt. Als je wil komen, kun je dan eerst checken hoe druk het is.”

“Het monitoren van de drukte geeft ons ook de mogelijkheid om de capaciteit af te stemmen op het aanwezige publiek. Overdag zorgen we ervoor dat de degustatieliefhebbers comfortabel kunnen genieten van de lekkere champagnes. Maar bij een goed glas champagne hoort ook een feestje, dus ‘s avond trekken we de maximumcapaciteit een beetje op.”

Extra dag

Volgens Rosalie Verlinde bouwde het Champagneweekend doorheen de jaren een trouw publiek op. “Het is een mooie mix van gasten die speciaal voor het Champagneweekend naar Middelkerke komen en echte Middelkerkenaars die hier met vrienden en familie komen genieten van de beste champagnes. In Silt gaan ook meer toevallige passanten binnenspringen. Zo bouwen we ons publiek verder uit. 11 november valt op een maandag. Die extra feestdag is uiteraard ook een meevaller.”

Uitstraling

Voor afscheidnemend schepen Tom Dedecker is het een speciale editie. “Het wordt inderdaad mijn laatste Champagneweekend als bevoegd schepen. Je mag het belang van het Champagneweekend niet onderschatten. We merken een enorme impuls voor de logies en voor de horeca. Zij spelen daar ook graag op in met unieke arrangementen. Jaar na jaar zien we een stijgende aandacht, maar nu is die dankzij Silt nog sterker. Het Champagneweekend is een ster op de kalender, cruciaal voor de toeristische uitstraling van Middelkerke”, zegt Tom Dedecker.

Ridders in de Orde van de Champagne

“We starten het weekend trouwens met de traditionele huldiging van de Ridders in de Orde van de Champagne. Met die informele eretitels zetten we mensen in de kijker die Middelkerke op de kaart zetten, door hun verdienste in de gastronomie, de showbizz, de sport of een ander maatschappelijk domein. Dit jaar eren we drie nieuwe Ridders in de Orde van de Champagne”, besluit Rosalie Verlinde.