Wintertoerisme in Middelkerke start met 27ste Champagneweekend

Het is weer zover: het ongeëvenaarde Champagneweekend loopt dit jaar van vrijdag 8 tot en met maandag 11 november, na een overbruggingsperiode van twee jaar in het CC De Branding, nu voor het eerst in het gloednieuwe Silt Casino. “Terug naar de roots. Deze fantastische eventlocatie laat ons toe het geheel in een nieuwe verpakking te steken, wat een extra meerwaarde betekent voor een evenement waar men elk jaar graag naar uitkijkt”, stelt Rosalie Verlinde, diensthoofd toerisme en evenementen.

Middelkerke en Épernay zijn al decennialang onafscheidelijk verbonden met elkaar. Bier en champagne staan hoog in hun respectievelijke vaandel. Al meer dan een kwart eeuw pakken ambachtelijke champagnehuizen in november uit met hun beste flessen. Dit jaar mogen we de huizen Michel Genet, Prévoteau-Perrier, M. Vanzella, Le Brun Servenay, Viard Laroque, Marcel Vautrain, Bourdaire-Gallois, André Moussy, Benoît Hennequin, Thierry Bourmault en Robert Allait verwachten.

De toegang tot dit unieke champagnegebeuren is gratis. Bezoekers van de beurs kopen hun eigen champagneglas voor 6 euro aan de kassa. Zonder glas kan er immers niet gedegusteerd worden. Schepen van Toerisme Tom Dedecker: “Leuk te zien dat onze pioniers Benoît Hennequin, Marcel Vautrain en het huis Prévoteau-Perrier met Delphine en Christophe er nog steeds bij zijn. Zij vormen steevast de ruggengraat van ons Champagneweekend, niet meer weg te denken uit het feestelijke programma van onze badplaats.”

Traditioneel zetten onze beste restaurants, bistro’s en eethuizen een uitgelezen champagnemenu op tafel. Het wordt alvast genieten in de restaurants Vlass, Soete’rie Acropolis, Taste Silt, Krokodiel, Bord’O en onder andere Marquize en Middelpunt. Reservatie is sterk aanbevolen.

Brochure

Alle gegevens omtrent het Champagneweekend zijn te vinden in de fraaie brochure Champagneweekend, gratis te verkrijgen in de toerismekantoren in Westende en Middelkerke, de deelnemende restaurants, het MAC – Gemeentehuis en op visit.middelkerke.be.

Hoe dan ook, Middelkerke beleeft deze week opnieuw absolute hoogdagen: én voor de toerist, én voor de lekkerbek, én voor zij die het begrepen hebben op de godendrank die champagne heet.