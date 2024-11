‘Diamanten Klanken’ bij Canto Rosso

Het gemengd koor Canto Rosso uit Kachtem bestaat 60 jaar en dat wordt gevierd met het concert ‘Diamanten Klanken’ in de Sint-Jan de Doperkerk. “Ons aanvankelijk Sint-Janskoor, een mannenkoor, werd een gemengd en allround koor en kreeg een nieuwe naam Canto Rosso”, zegt voorzitter Patrick Debruyne. “Een koor met een rijke geschiedenis die diamanten klanken verdient!”

Het Sint-Janskoor zag het levenslicht in 1964. “Tussen pot en pint onder mannen”, zegt secretaris Marc Vandenbruaene. “Mijn vader August was één van de stichters. Geen kerkkoor, maar wel een onafhankelijk mannenkoor dat ook zong in de eucharistievieringen in de Sint-Jan de Doperkerk. We doen dat nu trouwens met Canto Rosso nog altijd op de grote kerkelijke feestdagen als Pasen, Allerheiligen en Kerstmis. Een gewaardeerd koor waar componist Herman Roelstrate met André Povoost (van Mannenkoor de Kerels) soms kwamen meezingen. In de beginjaren waren we gekend als een Vlaamsgezind koor dat ook échte Vlaamse liederen zong en sommigen wilden geen lid worden, omdat we té Vlaams waren.”

Naam

In 2016 kreeg het gemengd Sint-Janskoor een nieuwe naam: Canto Rosso. “Het koor maakte in de loop der jaren een grote evolutie mee, ook qua repertoire, en een nieuwe naam kon niet uitblijven”, zegt voorzitter Patrick Debruyne. “Canto staat voor zingen, rosso verwijst naar de Kachtemse roots ‘de rosten’. De eerste dirigent was Noël Velghe die in 1969 opgevolgd werd door Etienne Anseeuw en in 1972 door André Provoost. Daarna volgden nog negen dirigenten vooraleer in 2013 Deerlijkenaar Maxim Vanpanteghem als 13de dirigent aangesteld werd.”

Voor de bijgelovigen onder ons: 13 is voor Canto Rosso geen ongeluksgetal, want dirigent Maxim doet het uitstekend.

“Het oudste koorlid is Ginette Demeester, 85 jaar jong, en ze is daar bijzonder fier op”

Momenteel telt Canto Rosso 34 zangers: 11 mannen en 22 vrouwen. Het oudste koorlid is Ginette Demeester. “Ze is 85 jaar jong en is daar bijzonder fier op”, zeggen ze bij Canto Rosso. “Ons jongste koorlid is Isolde Buyse. Jan Vanderheeren, Jacques Buyse en Marc Vandenbruaene zijn meer dan 50 jaar koorlid. Het aantal koorleden was niet altijd zo goed. We hadden ooit maar acht leden en waren bij manier van spreken aan het doodbloeden. Maar de diverse dirigenten hielpen ons er weer bovenop. Eén van de hoogtepunten kenden we met dirigent Luc Callebert toen we operettes, stukken uit opera’s en moderne liederen zongen.”

Interesse

Ook bij Canto Rosso is er te weinig interesse van de jongeren. “Een probleem van alle verenigingen”, zeggen Patrick en Marc. “En begrijpelijk. Jonge gezinnen gaan vaak met twee werken, krijgen kinderen en er blijft maar weinig vrije tijd meer over. We kunnen als koor ook moeilijk naar de scholen trekken om jongeren warm te maken voor het koorleven.”

Al is een koor een leuke bezigheid. Sabine Baert werd lid door voorzitter Patrick. “Omwille van familiale omstandigheden ben ik er tien jaar mee gestopt, maar ik ben er nu toch al tien jaar weer bij en ben daar ook blij om. Ik kwam bij het koor door mijn zangmoeder en buurvrouw en heb daar nog altijd geen spijt van”, zegt ze. “Ik ben al 26 jaar voorzitter én zingend lid”, zegt voorzitter Patrick.

“Ons repertoire is nu heel breed”, vervolgt dirigent Maxim. “Moderne muziek, filmmuziek, popmuziek, gospel, moderne muziek à la John Rutter… En we proberen alles 150 procent goed te doen.”

Anekdotes

Wie lang lid is van het koor maakte ook leuke anekdotes mee. “Als we vroeger op den doksaal van de Sint-Jan de Doperkerk zongen, stonden we daar soms met 20 tot 25 man”, zegt Marc. “Af en toe ging er wel eens iemand eens een pintje drinken bij Hoornaert’s. En op den doksaal mocht er zelfs gerookt worden. Het was soms zo erg dat de rook via de orgelpijpen in de kerk geblazen werd…”

Het concert ‘Diamanten Klanken’ ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan van Canto Rosso heeft plaats op 1 december om 15 uur (deuren om 14.30 uur) in de Sint-Jan de Doperkerk in Kachtem. Het koor brengt de ‘Missa Burgundia’ van dirigent Maxim Vanpachteghem zelf en brengt nog enkele highlights uit haar repertoire. Tickets kosten 12 euro, drankje inbegrepen. Reserveren kan via mail cantorossokachtem@gmail.com of via de koorleden.