Maxim Vanpanteghem is tien jaar dirigent van koor Canto Rosso: “De verjonging is een pijnpunt”

Maxim Vanpanteghem is 10 jaar dirigent van het Kachtemse gemengd koor Canto Rosso, het vroegere Sint-Janskoor. “Ik begon hier toen ik nog maar 22 jaar was en net mijn opleiding koordirectie achter de rug had”, zegt Maxim. “En ik heb nog altijd geen spijt van die beslissing!”

Maxim woont in Deerlijk maar voelt zich al honderd procent thuis in Kachtem. “En ja, ik zou hier best kunnen wonen”, zegt de man die aan het Atheneum Bellevue in Izegem les geeft. “En dat kwam eigenlijk ook een beetje omdat ik dirigent in Kachtem was.”

Maxim studeerde biomedische wetenschappen aan de UGent, volgde daarna een lerarenopleiding in Kortrijk en geeft nu onder andere chemie en natuurwetenschappen aan het Atheneum Bellevue. Niet meteen een opleiding die aan muziek doet denken.

Via via

Muziek en zang staan al van jongs af centraal in Maxims leven. “Al van in het derde leerjaar op de lagere school was ik lid van het kinderkoor Maria’s Vreugd”, zegt hij. “Op mijn elfde leerde ik in de muziekacademie klarinet spelen, zong later in het koor van de middelbare school en het parochiekoor van Harelbeke. En toen ik startte met mijn studies biomedische wetenschappen aan de unief, begon ik aan de Stedelijke Academie Muziek, Woord en Dans in Waregem met mijn driejarige opleiding koordirectie. In juni 2013 legde ik mijn eindexamen af en moest als eerste van de vier afgestudeerden een ad-hoc koor (een koor samengesteld uit koorleden van diverse koren) dirigeren. En enkele uren na mijn examen kwam ik via Leen Van Hee, die ook de opleiding koordirectie volgde, in contact met Trui Vandommele van het gemengd Sint-Janskoor in Kachtem, van wie ik hoorde dat ze daar een nieuwe dirigent zochten. Na een gesprek met voorzitter Patrick Debruyne en Nadine Timperman, werd ik aanvaard als de opvolger van dirigent Carlos Vandorpe.”

Repertoire aangepakt

In juli 2013 stelde voorzitter Patrick Debruyne Maxim Vanpanteghem voor aan de koorleden op een barbecue. Ik denk dat er toen zelf niet veel leden al wisten dat ik de nieuwe dirigent zou worden. Ik was amper 22 jaar, pas afgestudeerd als dirigent en moest toen nog alle leden overtuigen dat ik de juiste man was op de juiste plaats. Maar dat viel heel goed mee. Toen ik begon als dirigent zong het Sint-Janskoor hoofdzakelijk religieuze liederen, meestal in combinatie met traditionele momenten zoals Pasen, Allerheiligen en Kerst. Stilletjes aan bracht ik daar verandering in met bijvoorbeeld gospelsongs in de mis. En die verandering kon ook rekenen op de steun van de vroegere deken Herman Lecluyse.”

Maxim zingt zelf nog in het koor Ars Vocalis en Popkoor Voices, beide uit Kortrijk. “Ik speel ook bugel in de Fanfare Sint-Cecilia van Deerlijk en volg uit interesse ook nog zang en compositie bij respectievelijk Dominique Maes en Diederik Glorieux aan de Harelbeekse Academie voor Podiumkunsten. Wat ik daar bijleer kan ik soms ook aanleren aan de koorleden. Ik schrijf nog zelf composities voor Canto Rosso. Ons koor werkte onlangs nog samen met toneelgilde De Lanteern en met de band Bearfeet van onder andere Kachtemnaar Toon Develtere en Hanne Pluvier. Samenwerkingen waardoor we bij een concert een totaalconcept aan ons publiek kunnen presenteren!”

Dertigers en veertigers

Een pijnpunt is de verjonging van het koor. “We zouden dertigers en veertigers moeten kunnen aantrekken, maar dat is niet zo gemakkelijk. Als er gegadigden zijn, dan kunnen ze gerust contact opnemen met voorzitter Patrick Debruyne of met één van de koorleden.”

Maxim kijkt met heel veel voldoening terug op die tien Kachtemse jaren. “Ik kon het koor een uitgebreider repertoire aanleren en ik heb nog heel wat ideeën die ik bij de groep wil introduceren. In de moeilijke coronajaren hebben we ook geen enkel lid verloren. We kwamen zelfs toen nog samen en zongen terwijl we drie meter afstand van elkaar moesten houden. Nu is het vooral even vooruitkijken naar ons kerstconcert en naar het 60-jarig bestaan van Canto Rosso komend jaar. Daarvoor schreef ik al de Missa Burgundia voor ons vierstemmig koor!” (IB)