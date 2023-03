Cactusfestival vult affiche verder aan met Tsar B en Aili

Het Brugse Cactusfestival heeft donderdag opnieuw enkele namen gelost. Voor de veertigste editie van het festival zakken onder meer Tsar B en Aili af naar het Minnewaterpark in Brugge.

Eerder werden onder meer al The Libertines, Tamino, Goose, The Vaccines, Kurt Vile & The Violators en Goldband aangekondigd. Donderdag voegde de organisatie nog vier namen toe aan de affiche.

Op vrijdag 7 juli zakt Aili af naar Brugge en zaterdag is het de beurt aan de Belgische band High Hi. Ook op zondag trekt Cactusfestival de Belgische kaart met een optreden van Tsar B. Nog op zondag komt Kim Gordon, medeoprichtster van de noiseband Sonic Youth, een exclusief concert geven in Brugge.

De veertigste editie van Cactusfestival vindt plaats op 7, 8 en 9 juli in het Minnewaterpark in Brugge. Tickets zijn verkrijgbaar via www.cactusfestival.be. De organisatie belooft binnenkort meer namen bekend te maken.