Nieuwe namen voor Cactusfestival in Brugge: The Vaccines, Shame en Slow Crush

Nadat eerder The Libertines, Kurt Vile & The Violators, Goldband, Merol en Goose hun komst bevestigden, tekenen nu ook The Vaccines, Shame en Slow Crush present op het Cactusfestival deze zomer in Brugge.

Het Cactusfestival, dat deze zomer aan z’n veertigste editie toe is, kondigt drie nieuwe groepen aan die van 7 tot en met 9 juli naar het Minnewaterpark in Brugge komen optreden: The Vaccines, Shame en Slow Crush tekenen present.

Gitaarrock

Sinds ze in 2011 met hun debuut “What Did You Expect From The Vaccines” twaalf hits op één album persten, zijn de Britse gitaarrockers van The Vaccines gegeerd op festivals. Hun instant meezingbare gitaarrock, gekenmerkt door snelle en snedige songs die bol staan van hooks en catchy refreinen, brengen ze live met de gusto van een geoliede partymachine. Ze concerteren op zaterdag 8 juli, exclusief op Cactusfestival.

Postpunk

Ook Shame, punky braniemakers uit Londen, leunt op een ijzeren livereputatie, met licht ontvlambare shows die toch wegblijven van het machismo dat gitaarbands al eens durft te kwellen. Op “Food for Worms”, de nieuwe plaat die eerstdaags week verschijnt, stapt Shame voor de eerste keer weg van hun postpunkfundamenten en noemen ze Lou Reed als inspiratie. Een exclusief concert op zondag 9 juli in het in het Minnewaterpark.

Belgische shoegaze

Het Belgische Slow Crush geldt als één van de meest toonaangevende shoegazebands van het moment. Shoegaze? Dat genre betekent in effecten verzopen gitaarriffs, mokerende drums en dromerige melodieën. Met als extra troef de stem van zangeres en bassiste Isa Holliday. Te ontdekken op het Cactusfestival op zondag 9 juli.

Alle info en tickets via www.cactusfestival.be. Meer namen worden binnenkort bekend gemaakt.