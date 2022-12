Bredene Festivalt wordt afgevoerd na hoge kostprijs: “Er zijn al veel festivals in de zomer, de vraag is of we het geld niet beter in iets anders investeren”

Bredene Festivalt wordt na twee edities niet meer herhaald. Uit de begroting van het Autonoom gemeentebedrijf Bredene (AGB) blijkt dat het tweedaags festival 195.000 euro heeft gekost. Dat is voor een betalend festival bedroevend, vindt Jordy Jacobs van Vlaams Belang. Volgens burgemeester Steve Vandenberghe is zo’n festival een investering, maar is de concurrentie van festivals aan de kust gewoon te groot.

Bredene Festivalt volgde in 2019 het populaire Afro C op. Door corona kon er in 2020 en 2021 niets georganiseerd worden. Afgelopen zomer werd er opnieuw een vervolg aan gebreid, maar het festival was voor het eerst betalend. Nu blijkt dat er geen vervolg komt. “We zijn blij dat er eindelijk cijfers zijn over Bredene Festivalt. Er is een triestig verlies van 195.000 euro te noteren”, zei Jordy Jacobs van Vlaams Belang op de gemeenteraad. “En daarnaast merken we ook dat de inkomsten uit de beurzen compleet tegenvallen. We begrijpen dat we uit een periode komen met corona en een energiecrisis, maar 195.000 euro verlies voor een tweedaags festival is toch een hele prestatie. Vooral omdat er afgelopen zomer geen enkele beperkingen waren. Een totaal verlies van 300.000 euro is heel veel.”

Volgens voorzitter van AGB Steven Buyse (Vooruit) spelen verschillende factoren een rol. “Het was de eerste keer dat het festival betalend was. Als het gratis is konden we geen BTW aftrekken. We hebben daarom betalend gemaakt en dan moest het goed zijn. De bevolking is gewoon dat het altijd gratis. Het was dus afwachten of het zou lukken. Je kan het ook anders bekijken. Er waren 168.000 euro inkomsten. Als je de 100.000 euro aftrekt die we extra geïnvesteerd hebben omdat we dachten dat we goede groepen moesten boeken om volk te lokken, dan zouden voor het eerst in jaren niets moeten betalen voor dit festival. Iets beginnen is moeilijk. We wilden naar een festival gaan dat zichzelf zou terugbetalen. Door de economische crisis is er beslist om dat af te schaffen. Persoonlijk vind ik dat jammer omdat je iets opgebouwd hebt en dat wordt nu weggesmeten. Als je het met veel minder geld doet zou het eventueel ook lukken. Cijfers zeggen niet alles”, aldus Buyse.

Led-verlichting

Burgemeester Steve Vandenberghe (Vooruit) verdedigde de keuze om het festival te schrappen, maar nuanceert ook de kritiek. “We wisten op voorhand dat Bredene Festivalt geld zou kosten, maar je moet dat ook ruimer zien. Je creëert een meerwaarde voor toerisme en de lokale horeca. Elk gemeentebestuur investeert in een toeristisch programma. Je weet dat je met zo’n festival geen winst maakt. Radio 2 die hier twee weken geweest is, kost ook geld, maar dat brengt ook heel veel bezoekers met zich mee. Dat is een investering. Hadden we verwacht dat het minder zou kosten, ja. Er was ook enorm veel concurrentie. De vraag is dan of we nog een festival moeten organiseren als er al 30 zijn aan de kust. Doen we dan niet beter andere dingen?”

Schepen Alain Lynneel liet weten dat het festival afgeschaft wordt. “We zijn ook niet van plan om iets nieuws te organiseren. We hebben voor het MEC Staf Versluys inderdaad een budget voor elektriciteit en gas dat is verveelvoudigd. We zetten daarom in om volledig over te schakelen naar led-verlichting.”