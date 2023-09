BK droneracen tijdens Navy TechnoFest op Zeebrugse marinebasis

Van 28 september tot en met 1 oktober organiseert Defensie het Navy TechnoFest op de marinebasis in Zeebrugge. Een van de meeste spectaculaire elementen daarvan is het Belgisch Kampioenschap Droneracen op zaterdag en zondag.

Het is intussen de vierde keer dat Defensie samen met zijn partners het Navy TechnoFest organiseert. Bedoeling is om de nieuwste technologieën – zoals Egaming, Virtual Reality en de inzet van onderwater-, oppervlakte- en luchtdrones – in het maritieme milieu te tonen aan het grote publiek. De marinebasis wordt daarbij omgetoverd tot een groot festivalterrein.

Het evenement startte op 28 september met een sportieve challenge – met onder meer zwemmen, lopen en een hindernissenpiste – voor zo’n vierhonderd leerlingen uit zeven scholen die de richting Defensie en Veiligheid aanbieden. “Dit mag beschouwd worden als hun student kick-off want er hoort ook nog een heuse fuif bij”, weet Luitenant Olivier Vogels.

Initiaties

“Het publiek kan alles van nabij volgen en beleven. Zo staat er onder meer en initiatie gevechtszwemmen, vliegen met drones, lasershooting en het uitvoeren van opdrachten onder water op het programma. Om de bezoeker een totaalfestivalgevoel te geven, gaan we dit jaar voluit met een heus foodtruckdorp én veel van de activiteiten worden begeleid door beukende techno- en metalmuziek.”

“Het wellicht meest spectaculaire evenement is echter het Belgisch Kampioenschap Droneracen waar, verspreid over zaterdag en zondag, een veertigtal piloten aan deelnemen. Het heeft plaats in de sporthal van de Marine waar de deelnemers hun behendigheid in een parcours met koepels en hindernissen kunnen etaleren.”

