Aviornis West-Vlaanderen organiseert beurs voor park- en sierwatervogels: “Vogelgriep kan ons parten spelen”

Aviornis West-Vlaanderen richt voor de 35ste keer een ruilbeurs voor park- en sierwatervogels in. Op zondagvoormiddag 18 september kunnen liefhebbers van vogels zoals fazanten, eenden, ganzen, duiven, steltlopers, kwartels… hun gading vinden in het PCLT in Roeselare.

De vereniging voor liefhebbers van park- en sierwatervogels, Aviornis, bestaat volgend jaar 50 jaar. “We vieren dit met een groots feest in Planckendael. Daar zullen mensen op af komen van alle uithoeken van België, maar zeker ook daarbuiten. Aviornis is een internationale vzw die ook actief is in onze buurlanden. De West-Vlaamse sectie bestaat uit 460 leden, wat niet min is en er worden maar liefst 80.000 ringen per jaar aangevraagd. Meer mensen dan we denken zijn liefhebber van dergelijke vogels. Tijdens onze ruilbeurs, waar trouwens iedereen welkom is, kunnen liefhebbers in contact komen met andere gepassioneerden en vogels ruilen en aankopen. Er is ook een dierenarts aanwezig die je kunt raadplegen. Daarnaast is er strenge reglementering voor leden die willen verkopen op de beurs. Het enige wat we niet in de hand hebben, is de vogelgriep. Mocht die uitbreken dan mogen we een streep door ons evenement halen, maar daar willen we liever niet aan denken”, vertelt Steven Mostrey.

Boek over fazanten

Op de ruilbeurs staat ook het 700 pagina’s tellende boek Het houden van fazanten, met meer dan 1.300 unieke kleurfoto’s, in de kijker. “Ons vorige boek werd 10 jaar geleden uitgegeven, dus het was tijd voor een nieuw exemplaar, dit keer voor de liefhebbers van fazanten. De laatste jaren merken we helaas dat steeds meer kleurmutaties gekweekt worden. Aviornis Vlaanderen en Nederland hebben daarom beslist om geen kleurmutaties meer toe te laten op de ruilbeurzen. Zo hopen we dat de liefhebber zal aangespoord worden om weer raszuivere vogels te kweken, zoals ze in hun natuurlijke biotoop voorkomen. We sponsoren ook een project in Brazilië om bedreigde vogelsoorten te vrijwaren. In ieder geval hopen we opnieuw zo’n 1.500 bezoekers te mogen verwelkomen, wat zeker niet slecht is in de digitale tijden. In vergelijking met vroeger wordt er nu ook heel wat online verhandeld. De ruilbeurs is het ideale moment om veilig te verhandelen, maar ook om sociale contacten te leggen en te onderhouden. Het is altijd fijn om mensen met dezelfde passie te ontmoeten”, besluit het bestuur van Aviornis enthousiast. (EVG)