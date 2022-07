600 extra tickets voor musical 1302 in Kortrijk in amper kwartier uitverkocht

Er komt een extra voorstelling van de musical 1302 in Kortrijk, komende zondag om 21 uur. Wie tickets wil boeken, is er echter weer aan voor de moeite. De tickets werden om 17 uur online gezet, amper een kwartier later waren ze alle zeshonderd uitverkocht.

“We kregen de voorbije week heel wat reacties van teleurgestelde inwoners die geen ticket konden bemachtigen”, zegt schepen Axel Ronse (N-VA).

9.000 toeschouwers

“Niemand had verwacht dat de veertien voorstellingen zo snel uitverkocht zouden zijn. We zorgen daarom samen met de organisatie voor een extra voorstelling nu zondag.”

Met de zeshonderd extra tickets komt het totaal op negenduizend toeschouwers. “Ons meest succesvolle cultuurevenement ooit en de mooiste en strafste musical die ooit in Kortrijk is gebracht”, meent de schepen.

Mooiste musical ooit

“We zijn Tom (Hillewaere, de initiatiefnemer, red.) en zijn cast ontzettend dankbaar. Wat een machtig verhaal. Drie jaar geleden vroeg ik Tom of hij het zag zitten een musical rond 1302 te organiseren. Hij zei meteen ja. Samen met zijn cast en componist Erik Desimpelaere zet hij nu de mooiste musical ooit neer. Heel Vlaanderen spreekt erover. Dit is de oerkracht van passie van vele vrijwilligers uit de streek.” (JM)