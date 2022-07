Lovende kritieken voor spektakelmusical 1302 in Kortrijk

De eerste voorstellingen van spektakelmusical 1302 vonden donderdag en vrijdag plaats aan de verlaagde Leieboorden in Kortrijk. De reacties zijn erg positief. “Dit is boven verwachting! De beste musical die ik de laatste jaren gezien heb!”, klonk het bij bezoekers.

Wie zich nog een ticket wil aanschaffen, is eraan voor de moeite. De musical is volledig uitverkocht en er komen geen nieuwe voorstellingen meer bij.

De show is het resultaat van een werk van lange adem. Initiatiefnemer Tom Hillewaere is al sinds 2019 bezig met het scenario.

Hoofdtelefoons

Het grootste deel van de show vindt plaats aan de overzijde van het water, op bijna dertig meter afstand van de tribune. “Iedereen draagt hoofdtelefoons waardoor je alles perfect hoort. Dat is een unieke ervaring. Het zorgt er ook voor dat je de persoon die naast je zit, niet kan afleiden met gefluister”, vertelt Christel, één van de toeschouwers.

Soms komen de acteurs ook vlak voor je neus acteren. “Prachtig en inventief”, besluit Christel nog.

En hoewel de regen vrijdag bijna roet in het eten gooide, bleef het toch gezellig droog en warm op de overdekte tribune. “We hebben een reserve-avond gepland staan zodat we een optreden kunnen afgelasten mocht het toch hevig regenen. Maar we hopen uiteraard dat de weergoden ons goedgezind blijven. Het is een berekend risico maar we zijn hoopvol aangezien het zomer is”, klinkt het bij de organisatie.

Aangrijpende teksten en liedjes

Met aangrijpende Vlaamse teksten en liedjes schetsen de acteurs een veldslag en het liefdesverhaal van Jan Breydel en Galatea.

Ook Curd Vercruysse, Ingrid Vandamme en zoon Mats kwamen genieten van het spektakel. “Het is meer dan de moeite waard. Alle commentaren die we gehoord hebben zijn terecht”, klinkt het bij Curd.

“Mijn vriendin Lien en ik studeren film, theater en literatuur in Antwerpen. We genieten hier echt van.”

Staande ovatie

Afsluiten mocht de cast doen met een staande ovatie van het publiek dat zichtbaar overweldigd was door hun optreden. Tussen de Broeltorens komt de spektakelmusical helemaal tot zijn recht.

Leuk weetje: het podium is bijna 80 meter(!) lang, de afstand tussen het publiek en de acteurs was bijna 30 meter en het live orkest bevond zich naast de tribune.