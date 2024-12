41ste Kercorrida is succesvolste ooit: meer dan 4.000 deelnemers zorgen voor recordeditie

Deerlijk beleefde zondag zijn sportieve hoogdag van het jaar met 41ste editie van de Kerstcorrida. Ondanks de gure weersomstandigheden – het regende vaak pijpenstelen, er was een redelijk sterke wind en waren ook enkele hagelbuien – werd de massaloop een meevaller over de hele lijn. Met meer dan vierduizend lopers werd een nieuw deelnemersrecord gevestigd.

De jeugd zette het eerst op een lopen tijdens vier minicorrida’s, die gedeeltelijk onder begeleiding werden afgehaspeld. Daarna was het tijd voor het grote geweld. Terwijl pezige atleten voor de zoveelste keer de eindfase van het lichtlopende parcours verkenden, deden minder gespierde lichamen moeizame pogingen om enkele opwarmingsoefeningen uit de benen te schudden. Dan kon het echte werk beginnen. Eerst de 10 km, daarna de 5 km en de afsluitende 15 km.

Voor heel wat deelnemers blijft de Kerstcorrida de enige loop van het jaar. Voor hen is de competitie bijzaak. Erbij zijn en gezien worden, was misschien de belangrijkste drijfveer voor hun exploot… Ze hadden de olympische gedachte in het achterhoofd en maakten hun rol meer dan waar.