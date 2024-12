“Wie nog wil deelnemen, zal zich moeten haasten”: inschrijvingsstop voor succesvolste Kerstcorrida ooit in Deerlijk

Het bestuur van de Kerstcorrida Deerlijk heeft beslist om het aantal deelnemers van de massalopen op 22 december te limiteren. Dat is een ingreep die in Deerlijk nooit eerder is genomen. De inschrijvingen blijven aan een sneltempo binnenstromen en de organisatie wil naast de veiligheid ook een aangename beleving voor alle lopers garanderen. “Wie zich nog wil inschrijven, zal zich moeten haasten”, luidt het.

Het is nog nooit voorgevallen, maar voor het eerst in het 41-jarig bestaan van de Deerlijkse Kerstcorrida is de organisatie genoodzaakt om het aantal deelnemers aan banden te leggen. “Andere jaren mogen we zo’n 2.000 voorinschrijvingen optekenen om daarna nog een duizendtal daginschrijvingen aan onze massalopen toe te voegen”, verduidelijkt Alain Himpe, voorzitter Kerstcorrida Deerlijk. “De datum en het weer spelen dan een bepalende rol. Momenteel zien we, ruim twee weken voor de start van de wedstrijden, dat de kaap van de 3.000 inschrijvingen is gerond. Dat is een absoluut record waardoor we zijn genoodzaakt maatregelen te nemen. Om de veiligheid te garanderen, maar zeker ook om ervoor te zorgen dat elke loper optimaal van zijn of haar deelname kan genieten.”

Geen limieten op ambiance

“Het aantal lopers dat de Deerlijkse straten in één namiddag kunnen verwerken is ruim, maar beperkt. Daarom heeft de organisatie beslist om een inschrijvingsstop in te voeren: maximum 1.350 lopers voor de 5 km, 1.150 lopers voor de 10 km en 1.000 lopers voor de 15 km. Aantallen waar we momenteel niet meer ver van af zijn. De inschrijvingen bij de jeugdreeksen volgen dan weer wel het klassieke patroon waardoor het niet meteen nodig lijkt om in te grijpen. Intussen zijn de groepsinschrijvingen na communicatie met de respectieve verantwoordelijken afgerond en worden de individuele inschrijvingen permanent gemonitord en automatisch stopgezet eenmaal de vooropgestelde aantallen zijn bereikt. In dat geval zal het voor het eerst in 41 jaar ook niet meer mogelijk zijn op de dag zelf in te schrijven voor de 5, 10 of 15 km.”

De Kerstcorrida is de sportieve hoogdag van het jaar in Deerlijk en wordt ook wel eens ‘de dag van het warmste applaus’ genoemd. De opbrengst gaat jaarlijks naar het goede doel, de scholen voor buitengewoon onderwijs, De Kim en De Sam. “Ook daarom staat Deerlijk op zijn kop die dag”, gaat Alain Himpe verder. “Mensen komen buiten, op elke straathoek valt iets te beleven. Er is muziek en animatie en tussen de passages van de lopers door kunnen de supporters terecht aan de eet- en drankstandjes op de verschillende sfeerpleinen langs het parcours. Los van alle sportieve topprestaties die er die dag worden geleverd, gaat de Kerstcorrida om sfeer en ambiance en laat dat nu net datgene zijn waar we absoluut geen limieten op zullen zetten…”

Tweedaagse

Ook dit jaar zijn er weer twee dagen Kerstcorrida. Op zaterdag 21 december openen de deuren van Uzien en kan je van 13 tot 16 uur de borstnummers ophalen. Vanaf 14 uur starten de wandelingen. Om 15 uur is er kinderdisco en daarna komt de Nerveus Ambiance Coverband de sfeer verzorgen. DJ Pris sluit de avond af. De bar is doorlopend geopend en op de indoor kerstmarkt kan je terecht bij verschillende eetstandjes.

Op zondag 22 december kunnen de borstnummers vanaf 10 uur opgehaald worden. De jongerenlopen starten om 12 uur. Daarna staan de 10, 5 en 15 km op het programma. Om 17 uur is de prijsuitreiking voorzien en is er nog muziek van Am’Brass en DJ Bob.