Bugge vroeger en nu (4): fort Wevershof en de Heilig-Hartfeesten

Voor velen lijkt Brugge door de eeuwen heen onveranderd. Maar is dat werkelijk zo? Koen De Brabander, sinds de 16de eeuw in rechte lijn verbonden met Brugse grond, gaat op zoek naar antwoorden. Hij vergelijkt oude beelden met het heden. Deze week neemt hij je mee naar fort Wevershof anno 1926.

Tijdens de industrialisatie trokken veel mensen van het platteland naar de stad op zoek naar werk, wat leidde tot een grote vraag naar betaalbare woningen. Vermogende burgers met een afgesloten hof of lapje grond speelden hierop in door er kleine, eenvoudige huisjes te bouwen. Zo ontstond in 1834 het Wevershof, een arbeidersbeluik, ook wel fortje genoemd, gelegen langs Zonnekemeers. Bouwheer was Louis Van Strate, eigenaar van de nabijgelegen jeneverstokerij. Tegen 1901 was het met 170 inwoners, verdeeld over 28 huisjes, het grootste fort van Brugge.

Op 17 januari 1924 kocht de Commissie van Burgerlijke Godshuizen van Brugge, de voorloper van het huidige Mintus, het Wevershof aan. Tussen 1936 en 1938 werd er een verbindingsweg aangelegd tussen het Sint-Janshospitaal en het Sint-Antoniusgasthuis aan het Minnewater, met een toegangspoort langs Zonnekemeers. Hierdoor werden enkele huisjes afgebroken of verkleind.

Op 10 mei 1937 werd het beluik bestemd tot godshuis voor bejaarden, mede mogelijk gemaakt door een legaat van Bruggeling Leon Demeulemeester jr. In 1996 volgde een laatste, grondige restauratie.

Op de foto uit 1926 zien we dit Wevershof, waar volop de Heilig Hartfeesten gevierd werden. Dat was een religieus evenement dat de devotie tot het Heilig Hart van Jezus centraal stelde. De festiviteiten, met processies en misvieringen, trokken meer dan tienduizend bezoekers uit heel het land. Tegelijk waren deze feesten een reactie van de Kerk op de toenemende secularisatie. Ze dienden niet alleen als religieus ritueel, maar ook als een middel om de katholieke invloed te versterken.

Altaar

De Bruggeling beleefde de gebeurtenis evengoed als een volksfeest. Huizen en zelfs hele straten in de stad werden versierd, zoals te zien is op de foto van het fort Wevershof, waar de mensen zelfs een altaar met een Jezusbeeld oprichtten. ’s Avonds werd de Markt elektrisch verlicht en was er vuurwerk. Het Brugsch Handelsblad schreef: De ontgloeiïng van een groot hart, boven de middenpoort van het belfort, werd zeer bewonderd.

Ter ere en nagedachtenis van deze feesten werd toen de jongste parochie van Brugge, Christus-Koning, opgericht.

Herlees hier afleveringen. Ontdek het rijke Brugse verleden op erfgoedbrugge.be.