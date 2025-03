Brugge vroeger en nu (10): Aigle-Belgica: van woonwijk naar brouwerij en terug…

Voor velen lijkt Brugge door de eeuwen heen onveranderd. Maar is dat werkelijk zo? Koen De Brabander, sinds de 16de eeuw in rechte lijn verbonden met Brugse grond, gaat op zoek naar antwoorden. Hij vergelijkt oude beelden met het heden. Deze week neemt hij je mee naar de Rijkepijndersstraat anno 1983.

De Brugse biercultuur kent een rijke geschiedenis, waarin Brouwerij Aigle-Belgica een prominente rol speelt. Deze brouwerij ontstond in 1928 door de fusie van Brouwerij Den Arend uit Brugge en Brouwerij Belgica uit Gent, wat leidde tot de oprichting van de Grote Verenigde Brouwerijen Aigle-Belgica.

De wortels van de Brugse tak van Aigle-Belgica gaan terug tot 1553, toen Brouwerij Den Arend werd opgericht nabij de Carmersbrug. In 1817 kwam de brouwerij in handen van de familie De Meulemeester. Onder leiding van Léon De Meulemeester, en later zijn zonen Victor en Alphonse, groeide de brouwerij uit tot een belangrijke speler. Zo was Den Aigle een pionier op het vlak van het brouwen van pilsbier. De brouwerij bracht uiteindelijk 32 verschillende bieren op de markt.

Na de fusie in 1928 bleef de hoofdzetel van Aigle-Belgica in Brugge, terwijl de Gentse vestiging als nevenvestiging diende. De brouwerij bloeide en stelde ongeveer 200 mensen te werk. Met meer dan 600 cafés onder contract en een productie van vier brouwsels per dag in ketels van 300 hectoliter, was Aigle-Belgica een van de grootste brouwerijen in de regio.

Dit gebied is nu woonwijk De Rijkepijnder, gebouwd in 1985. Op beide foto’s zijn de daken van de Snaggaardstraat zichtbaar. © Davy Coghe

De brouwerij had ook een belangrijke vestiging in de Brugse Rijkepijndersstraat. Deze oorspronkelijk bescheiden woonstraat werd in de 20e eeuw grotendeels door de brouwerij ingelijfd. Voor deze site moesten onder andere maar liefst 50 godshuizen wijken. De hele straat werd onderdeel van de brouwerij en viel binnen haar muren. In 1950 kreeg de brouwerij toestemming om de straat af te sluiten.

In 1978 werd Aigle Belgica overgenomen door Brouwerij Piedboeuf. Vanaf dat moment werd de site alleen nog als depot gebruikt. De terreinen werden uiteindelijk herbestemd voor woningbouw en op maandag 18 april 1983 begon men met de definitieve afbraak van de fabrieksgebouwen.

Schoorsteen

Op de foto uit 1983 zien we een markante fase van de afbraak: op donderdag 5 mei gaat de grote schoorsteen tegen de vlakte. Deze had 55 jaar de skyline van Sint-Anna gedomineerd en was oorspronkelijk maar liefst 56 meter hoog. In 1978 werd hij om veiligheidsredenen met 12 meter ingekort.

Het originele kantoorgebouw van de mouterij van Den Aigle aan de Sint-Annarei 25 is de laatste tastbare getuige van deze ooit roemrijke brouwerij.