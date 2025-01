Brugge vroeger & nu: hoe de ‘Kwekersstraat’ veranderde na bominslag

Voor velen lijkt Brugge door de eeuwen heen onveranderd. Maar is dat werkelijk zo? Koen De Brabander, sinds de 16de eeuw in rechte lijn verbonden met Brugse grond, gaat op zoek naar antwoorden. Hij vergelijkt oude beelden met het heden. Deze week neemt hij je mee naar de Kwekersstraat (toen nog Ooievaarstraat) anno 1917.

Tussen 1836 en 1838 werden in het Kwekers straetje fasegewijs 27 arbeiderswoningen gebouwd, van huisnummer 60 tot en met nummer 112, het hoekpand met de Konfijtstraat. De bouwheer was Ivo De Bueckelaere, een bakker uit Pittem die een zaak had in de Brugse Langestraat. Op de bouwaanvraag staat dat alwaer deze huizen zouden gebouwd worden bestaet er (…) eenen blinden muur.

Opmerkelijk is dat in de bouwaanvragen steeds werd gesproken over het door de bevolking gebruikte Kwekers straetje of Kwekerstraete, terwijl de straat eigenlijk Ooievaarstraat heette. De populaire bijnaam, die sinds de eerste helft van de 19de eeuw in gebruik is, zou ontstaan zijn uit een particuliere instelling waar geesteszieken verbleven. De Bruggelingen spraken destijds zelfs van een plek waar zij werden gekweekt. Het zou uiteindelijk tot 1936 duren voordat de naam ook officieel Kwekersstraat werd.

Luchtaanval

In de nacht van 15 op 16 oktober 1917 voerden de Engelse geallieerden een luchtaanval uit op de kazerne tussen de Langestraat en de Kazernevest, waar Duitse soldaten waren gestationeerd. Door onnauwkeurigheid vielen de bommen ook op woonwijken, wat leidde tot aanzienlijke schade en veel slachtoffers onder de bevolking. Zo raakten de Kwekersstraat en Balsemboomstraat zwaar getroffen. Zeventien bewoners kwamen daarbij om het leven.

Op de archieffoto uit 1917, waarop we de huizenrij van huisnummer 74 tot en met 84 zien, is de krater van de bominslag duidelijk zichtbaar. Het puin van het vernielde huis (nummer 71) ligt verspreid. Duitse soldaten en kinderen verzamelen zich rond de steenbrokken.

Wie vandaag de Kwekersstraat bezoekt, ziet duidelijk een reeks recentere woningen, van huisnummer 65 tot 77, in een andere bouwstijl op de plek waar de bommen insloegen. Het zou nog tot 1922 duren voordat op deze locatie weer woningen werden gebouwd.

