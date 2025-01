Brugge vroeger & nu (3): Au Jardin de Valence is nu een nachtwinkel

Voor velen lijkt Brugge door de eeuwen heen onveranderd. Maar is dat werkelijk zo? Koen De Brabander, sinds de 16de eeuw in rechte lijn verbonden met Brugse grond, gaat op zoek naar antwoorden. Hij vergelijkt oude beelden met het heden. Deze week neemt hij je mee naar een iconisch hoekpand uit 1869.

In 1932 werd tijdens het laatste weekend van de maand augustus een erg succesvolle ‘Groote Braderie’ gehouden in Brugge. En dat mocht letterlijk genomen worden. In het Brugsch Handelsblad lezen we twee weken later: De braderie van Vlamingstraat, Breydelstraat en heel den omtrek, die zich uitstrekt van de Burgplaats tot aan de Van Eyckplaats, langs de Philipstockstraat en Academiestraat om, is uitgegroeid tot een succes zonder weerga! Drie dagen lang in dit uitgestrekte gewest – de grootste Brugsche Braderie tot nu toe gehouden! – was het een koortsige bedrijvigheid (…) dat zelfs de hoogste verwachtingen der bradeerende neeringdoeners zelf nog overtroffen werden!

Kimono’s

Er werd opgeroepen om gevels en straten te versieren, een oproep die niet in dovemansoren viel. Ook de delicatessenzaak Au Jardin de Valence, handel in versche en droge vruchten, citroenen, bananen, vijgen, alle soorten noten, aardappelen, enz, uitgebaat door Alphonse Maieu en gelegen op de hoek van de Kuipersstraat en de Niklaas Desparsstraat, versierde enthousiast mee. De dames, getooid in Japanse kimono’s, prezen met een brede glimlach fruit, wijn, chocolade van Cote d’Ôr en andere luxeproducten aan. De heren trokken hun zondagse kostuum aan. De naam Au Jardin de Valence werd niet toevallig gekozen. De Franse stad Valence staat bekend als ‘de tuin van Frankrijk’ en is vermaard om haar fruitteelt.

In het statige hoekpand op de hoek van de Kuipersstraat en de Niklaas Desparsstraat is nu een nachtwinkel gevestigd. © Davy Coghe Davy Coghe

De zaak was gevestigd in een statig neoclassicistisch pand uit 1869, dat ontworpen was door de Brugse stadsarchitect Louis Delacenserie. De oorspronkelijke bestemming was slagerij Boucherie Parisienne, uitgebaat door slager Richard Vernimme. Van 1872 tot 1876 werd het een winkel met de ronkende naam À La Ville de Bruxelles. Tussen 1876 en 1882 verkocht men er tabak en sigaren en van 1882 tot 1890 was Hotel Rocher de Cancale er gevestigd, gevolgd door café Au Bar Anglais (1890-1900). Van 1900 tot net voor Wereldoorlog I vond het Gentsche Confectie & Draperieën er onderdak, waarna het tijdens het interbellum dienst deed als delicatessenzaak Au Jardin de Valence. Na de Tweede Wereldoorlog kende het pand verschillende boekenwinkels, waaronder Boekhandel Raaklijn en muziekwinkel Music Mania. Tegenwoordig is er een nachtwinkel gevestigd.