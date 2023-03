Tom Zwaenepoel brengt nieuw boek over paus Franciscus uit

Op donderdag 2 maart werd het boek Tegen de stroom in voorgesteld in de Sint-Andriesabdij van Zevenkerken. De Brugse auteur Tom Zwaenepoel (52), doctor in de Germaanse talen, is verbonden aan de Universiteit Gent (lerarenopleiding Duits) en de Abdijschool van Zevenkerken. Als Vaticaankenner publiceerde hij eerder al boeken over Johannes Paulus II, Benedictus XVI en Franciscus. Tegen de stroom in is het twaalfde boek dat hij bij Uitgeverij Lannoo uitgeeft.

Terugblik op decennium

Op 13 maart 2023 is het precies tien jaar geleden dat het college van kardinalen de aartsbisschop van Buenos Aires verkoos tot 266ste paus van de rooms-katholieke Kerk. In zijn boek maakt Tom Zwaenepoel een balans op van één decennium Argentijns pontificaat. Hij doet dat via een thematische ABC en gesprekken met veertig prominente Vlamingen en Nederlanders uit de kerkelijke, politieke, economische, academische wereld en de media. Aan het woord komen onder meer kardinaal Jozef De Kesel, mgr. Johan Bonny, imam Khalid Benhaddou, Herman Van Rompuy, Paul De Grauwe, Peter Decroubele, Tine Claus, Xavier Bouckaert, Karlijn Demasure, Lieve Herijgers, Patrick Renault, Jan Wouters, Benjamin Dalle, Hilde Crevits. Het boek kost 22 euro en probeert een antwoord te geven op de vraag of Franciscus echt een progressieve paus is, het logge bestuursapparaat van de Kerk voldoende kon hervormen en of hij de door schandalen geteisterde Kerk geloofwaardiger heeft kunnen maken? (SVK)